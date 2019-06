Kokoustilassa vessapaperirulla lentää ihmiseltä ihmiselle.

Jokainen kertoo vuorollaan oman päivänsä kohokohdan.

Yllä kuvatulla lämmittelyllä ryhmän vetäjä Elina Piippo aloitti yksinyrittäjien verkoston ensimmäisen tapaamisen huhtikuun lopussa.f”Nyt ollaan lähtöpisteessä, eikä vielä ei tiedetä, mitä tästä tulee. Nyt haetaan eri näkökulmia, miten me parhaiten tuettaisiin yksinyrittäjiä.”

”Verkoston toimintaa aletaan rakentaa osallistujalähtöisesti. Tavoitteena on, että kasataan ydinryhmä, joka koordinoi toimintaa”, Piippo sanoo.

Kyselyn mukaan yksinyrittäjät odottavat verkostolta muun muassa sparrausta, ideointia, kannustusta, neuvoja ja vertaistukea sekä myös tietoa yritystoiminnan aloittamisesta ja talouden hallinnasta.

Verkostossa yrittäjät voivat hyötyä toisistaan. Heillä on annettavana digi-osaamista, mentorointia, kansainvälistä kokemusta, yrittäjäkokemusta ja tietoa työhyvinvoinnista.

Eri alojen näkökulmat rikastuttavat



Matti Harila on aktiivinen verkostoituja.”Tapahtumissa tulee laajempia katsantokantoja. On tärkeää, että mukana on eri alojen ihmisiä, muuten näköala kapenee. Eri alojen yrittäjiä voi hyödyntää omiin tarpeisiinsa.”

Verkostosta on apua bisneksenteossa. ”Siitä on väistämättä apua, kun tulee uusia tuttuja. Voidaan tehdä keskinäistä mainostamista ja vinkata tuttua yrittäjää. Mukana on myös markkinoinnin osaajia.”

Kirsi Anttila kertoo, että yksinyrittäjien määrä on noussut muun muassa siksi, että on korkea kynnys palkata ja pitää työntekijöitä. ”On kätevämpää tehdä yhteistyötä verkostoissa muiden yrittäjien kanssa, joilta voit ostaa palveluja.”

Anttilan näkemyksen mukaan aika on muuttunut siten, että saman alan yrittäjää ei koeta enää pelkästään kilpailijana. ”On havaittu, että yrittäjyys ruokkii toisen yrittäjyyttä.”

”Kaksi kuntosaliyrittäjää voi hioa palveluitaan painottaen eri osa-alueita. Saman alan yrittäjien kanssa voidaan hakea vaikka rahoitusta”, Piippo mainitsee.



Työyhteisö yksin puurtajalle



Illan tulokkaisiin kuuluu Jarno Tuovinen, joka on perustanut osakeyhtiönsä Kranun kahdeksan kuukautta sitten. Hänen toimialansa on hakukoneoptimointi.

”Olen tehnyt aiemmin työtä ohjelmistokehityksessä. Vuoden ajan toimin kevytyrittäjänä työn ohessa. Yritys on lähtenyt käyntiin ihan hyvin. Kuukausi sitten palkkasin työntekijän.”

”Odotuksena on, että saan kontakteja. Voisin verkostoitua sellaisten kanssa, joilla on tarjota palveluja, joita asiakkaani tarvitsevat, mutta joita en voi itse tarjota, esimerkiksi sisällöntuottaja tai graafikko.”

Tuovinen pohdiskelee, että vertaistukea hän voisi tarvita ajankäytön ongelmien pohdintaan.

Pekka Kantola tekee liikkeenjohdon konsultointia. ”Verkosto tarjoaa virtuaalisen työyhteisön, jopa konkreettisen työyhteisön, joka yksinyrittäjältä puuttuu.”

Piippo summaa, että ensimmäisessä kokoontumisessa tutustuttiin mahtaviin tyyppeihin. Yksinyrittäjien jaksamisen tutkimiseen ja tukemiseen panostetaan. Seuraavaksi tiedotetaan hankkeista ja palveluista, kuten yrityskummit ja mikroentre