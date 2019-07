Voiko yritys myydä patentteja?

Yrityksellämme on patentteja, jotka eivät enää liity omiin tuotteisiimme eivätkä

muutenkaan tue liiketoimintaamme. Voisiko ne mahdollisesti myydä?

Patentteja ja muitakin immateriaalioikeuksia voi periaatteessa myydä kuin mitä tahansa muutakin omaisuutta. Patenttien myyntiprosessi on yleensä aikaa vievä projekti, eikä aina päädy kauppaan. Kysyntää kuitenkin laadukkaille patenteille on. Hyvän laadun lisäksi myyntiä helpottaa, jos joku loukkaa patenttia ja että patentti on myönnetty ainakin joillakin merkittävillä alueilla, kuten Eurooppa, USA ja viime vuosina varsinkin Kiina. Patenttikauppa on positiivista toimintaa myös ostajalle,

toisin kuin usein patenttilisensointi. Rohkeasti vaan harkitsemaan myyntiä ja kartoittamaan mahdollisuuksia!