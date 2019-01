Perusneuvo: Älä jää yksin

Yrityksen omistajanvaihdos on parhaimmillaan kaikille osapuolille täydellinen ratkaisu - yrittäjälle, ostajalle ja asiakkaalle. Yrityksen myynnin myötä yrittäjän ei tarvitse lyödä lappua luukulle vuosien kovalle työlle. Yrityksen ostaja puolestaan saa vauhdikkaan aloituksen toimivalla konseptilla ja valmiilla asiakkailla, sekä vapauden toteuttaa omia kehitysideoitaan.

Boost camp – kokonaisuuteen liittyvässä Yrityskauppa ei ole rakettitiedettä -tapahtumassa kuulimme puheenvuoroja yrittäjyydestä ja omistajanvaihdoksesta eri näkökulmista.

Pohjois-Pohjanmaa Yrittäjien Restartup-palveluita luotsaava Paula Pihlajamaa kertoo, että järjestöllä on tarjolla yrityskaupoista kiinnostuneille monta erilaista palvelua ja auttavaa kättä.

”Ohjaamme asiakkaamme aina oikean asiantuntijan luokse. Perusneuvo kaikille ostajille ja myyjille on, että älä jää yksin. Apua ja tukea on saatavilla ja kun antaa asiantuntijoiden auttaa, niin kaupanteko on sujuvampaa”, Pihlajamaa ohjeistaa.

Ja tämän saman neuvon antavat kaikki tilaisuudessa kokemuksistaan kertoneet yrittäjät.

Marraskuun puolessa välissä uudestaan Oulussa ovensa avanneen Club Teatrian omistaja ja pitkän linjan tapahtumatuottaja Sami Alasimi on vuosien mittaan ollut yrityskaupoissa niin ostajan kuin myyjän saappaissa.

”Älä koskaan tee mitään yksin. Kysy kokeneemmilta ja asiantuntijoilta”, Alasimi painottaa.

Alasimiä hieman vaivaa, kuinka yritysmaailmassa aina puhutaan kilpailijoista. Hän pitää jokaista muuta yritystä enemmänkin mahdollisena yhteistyökumppanina.

”Kuten vaikka tämä mies tässä, olemme tehneet loistavaa yhteistyötä ja olen oppinut hänellä myynnistä paljon”, Alasimi viittaa koko Suomen tuntemaan myyntimieheen Jethro Rostedtiin.

Asiantuntija avuksi ja tueksi

”Ensi alkuun sun täytyy olla myyjä”, Rostedt aloittaa.

Hänen mukaansa yrittäjä, joka ei osaa myydä, ei tule pärjäämään. Sillä kaikessa yrittäjyydessä on lopulta kyse kaupankäynnistä.

Yrityskaupat Rostedt näkee oikeastaan parhaimmaksi mahdollisuudeksi uudelle yritystoiminnalle.

”Startuppien kanssa ollaan jo melko liemessä, kannustan enemmän satsaamaan olemassa oleviin yrityksiin ja restartuppeihin.”

Se mikä yrittämisessä eniten ratkaisee, on Rostedtin mukaan itse asiassa asenne.

”Suomalaiset on kovia vinkumaan. Mutta jos sulla on asenne kunnossa, niin pystyt myymään tai ostamaan yrityksen paremmalla hinnalla.”

Ja kaikessa kaupanteossa korostuu asenteen lisäksi ihmissuhteiden merkitys.

”Ihmiset myy ihmisille, myös yrityksiä. Hyvän ja kannattavan yrityksen takana on tarina. Tarina tuo luottamusta ja sympatiaa. Myyjän pitää olla sympaattinen ja tunnettava tuotteensa paremmin kuin taskunsa.”

”Myyntihän on lopulta asiakkaan johdattamista haluttuun suuntaan ilman väkivaltaa”, myyntimies-Jethro huomauttaa tuttu pilke silmäkulmassaan.

Mutta myös hänen tärkein neuvonsa ehkä on, että yrittäjän kannattaa aina palkata itseään fiksumpia tyyppejä. Toisin sanoen, käytä yrityskaupoissa aina alan asiantuntijoita apuna ja tukena.

Lisää apua Yrityspörssistä

Yrityskaupan asiantuntijoita löytyy niin yrittäjäjärjestöistä, pankeista kuin lakiasiantoimistoista. Sekä osoitteesta yritysporssi.fi. Yrityspörssi on Suomen suurin kauppapaikka verkossa yrityksen myyjille ja ostajille.

”Yrityksen ostaminen on hyvä tapa yrittäjyyteen”, yrityspörssiä luotsaava Meri Varkoi-Anhava tietää.

”Meidän kauttamme ostetuista yrityksistä yli 90 prosenttia on toiminnassa kolmen vuoden jälkeen ja näistä yli 30 prosenttia on muuttunut kasvuyrityksiksi.”

Yleisimmät haasteet yrityskaupoissa ovat Varkoi-Anhavan mukaan ostajan löytäminen ja toisaalta sitten rahoituksen saaminen.

”Muutama muistisääntö vielä myyjälle: Tunnista ensin mitä myyt eli mieti myytkö osakkeita, varallisuutta vai kenties liiketoimintaa. Sitten selvitä yrityksen arvo. Ja kolmanneksi vuorossa on vasta ostajaehdokkaiden kartoitus.”