Tarina siitä, kun Liisa ponin sai

Maatalousyritys pärjää, kun toiminta on mahdollisimman monialaista

Turkan Ratsurinteen talleissa asustaa 60 hevosta ja tallipihalla käy toukokuisena lauantaina kova kuhina.

”15 ratsukkoa on lähdössä huomenna kisoihin”, Turkan Ratsurinteen omistaja Satu Turkka kertoo ja jakelee ohjeita huomisille kilpailijoille. Pari hevosta tarvitsee uudet kengät, kuraisimmat pitää kuurata puhtaaksi ja uusia loimia sovitettava.

”Tyypillinen päivä meillä. Porukkaa pyörii mukana lähes vauvasta vaariin, mutta kaikki tietävät, mitä tehdään ja hommia hoidetaan yhdessä hyvässä hengessä”, Satun tytär Liisa, ratsastuksen opettaja ja tuleva tallin omistaja hymyilee.

Kaikki lähti Mersusta



Turkan Ratsutalli Ouluun Sanginsuuhun perustettiin vuonna 2011 ja silloin tallissa oli kuusi hevosta. Vuoden päästä rakennettiin isompi tallirakennus ja vuonna 2013 palkattiin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Nyt, vuonna 2019, talleja on useampi ja työntekijöitäkin viisi sekä hevosia kuusikymmentä.

”Ja kaikki lähti Mersusta”, Liisa naurahtaa.

Haemme tämän Mersun näytille. Hän on Liisan ensimmäinen oma poni, nyt jo eläkkeellä oleva 21-vuotias rauhallinen ruuna.

”Siitä se innostus lähti, lapsi sai ratsun ja minä aloin verestelemään nuoruuden ratsastustaitoja ja tallimuistoja”, Satu naurahtaa. ”Lähti muistelu vähän käsistä.”

Toimintaa ratsastuskoulun rinnalle

Ratsastuskoulutoiminta on Turkan Ratsurinteen perusta. Ratsastustunneilla käy viikoittain 300 oppilasta.

Mutta ei tallin toiminta tähän jää. Satu luettelee upean listan, mitä kaikkea toimintaa tästä monialaisesta yrityksestä löytyy:

Olemme erikoistuneet niin sanottuun sosiaalipedagogiseen toimintaa eli meillä käy hevosten kanssa puuhailemassa paljon erityisryhmiä kuten vammaisratsastajia, kuntoutujia ja toimintaterapian asiakkaita.”

”Tällä hetkellä meillä on menossa ESR-rahoitteinen TOLPPA-hanke yhdessä Oulun Mielenvireys -yhdistyksen kanssa ja tämän hankkeen kautta meillä käy mielenterveyskuntoutujia parikymmentä viikossa.”

Näiden lisäksi yritys järjestää syntymäpäiviä, polttareita, yritys- ja virkistyspäiviä ja TYKY-toimintaa.

Erilaisia palveluja erilaisiin tarpeisiin

”Ja kesällä ratsastusleirejä, tänä kesänä niitä on yhteensä 14”, Liisa Turkka laskeskelee.

Ja kaikille näille tapahtumille Turkan Ratsurinteeltä löytyy mellevät puitteet. 2012 valmistui pihapiiriin nykyaikaisin mukavuuksiin varustetut asuintilat leiriläisille ja yrityksen virkistyspäivän viettäjiä hemmotellaan muun muassa kodassa keitetyillä nokipannukahveilla.

Ratsurinteen hevoset ja ponit myös reissaavat tilaisuuksissa ja kyläilevät esimerkiksi kouluilla ja vanhainkodeilla.

”Vanhainkodin asukkaat nauttivat ja vetreytyivät ihan silmissä, kun pääsivät talvella rekiajelulle”, Satu Turkka kertoo kokemuksista.

Tänä vuonna syntynyt 15 varsaa

Mutta nyt mennään pellolle tapaamaan yhtä Turkan Ratsurinteen uusimmista perheenjäsenistä. Pariviikkoinen varsa äiteineen siellä tervehtii tulijoita. Satu kyykistyy pikkuisen viereen ja rapsuttelee tätä korvan takaa.

”Meille on syntynyt tänä vuonna 15 kasvattivarsaa eli Suomenhevosia ja poneja. Haluamme mahdollisuuksien mukaan kasvattaa omat tulevat ratsumme varsasta asti ja tuntea niiden perimän.”

”Ja lisäksi meillä toimii Turkan Siittola eli siitossperma-asema, meille tulee tammoja astutukseen ympäri Suomen.”

Nykypäivän totuus on, että pieni maatalousyritys on aika ahtaalla. Turkan Ratsurinteellä tämä on tiedostettu ja sen eteen on tehty taidokasta pitkän tähtäimen työtä, että toiminta olisi mahdollisimman laaja-alaista.

”Haluamme tarjota erilaisia palveluja erilaisiin tarpeisiin, erilaisille asiakkaille mahdollisimman asiakaslähtöisesti”, Satu ja Liisa painottavat.

Satu Turkka pyörittää monitoimitallia, Turkan Ratsurinnettä. Kiireisellä yrittäjällä aina myös aikaa rapsutella tallin asukkaita. KUVA: Anni Jyrinki

Päivätoiminnan pilottihanke alkaa

Seuraavaksi vuorossa on lisää panostusta sosiaalipedagogiseen toimintaan. Turkan Ratsurinne on mukana Pro Agrian vetämässä yritysryhmä-hankkeessa, jossa kehitellään kehitysvammaisille päivätoimintaa maaseutuympäristöön. Tämä hanke pilotoidaan nimenomaan Turkan Ratsurinteellä.

Satu suorittaa parhaillaan luonto-ohjaajakoulutusta, jonka siivin luonto- ja maaseutumatkailuun on yhä enemmän rahkeita panostaa.

”Ihmiset kaipaavat luontoon ja maaseudun rauhaan. Metsäpolkua pitkin ratsastaessa ja kuutamoa katsellessa kiireet unohtuvat. Tallitöissä tietokoneen ääressä jumittuneet hartiat kummasti avautuvat.”