Suomalaiseen designiin keskittyvällä erikoisliikkeellä menee koko ajan paremmin.

Kaikki sai alkunsa Budapestissä. Kaupungin katuja tallatessa nuorella yrittäjäopiskelijajoukolla heräsi ajatus omasta ei-niin-perinteisestä kivijalkakaupasta.

”Alettiin pyöritellä ajatusta ja tehdä pohjalaskelmia, että olisiko sellainen mahdollista”, kertovat vuonna 2017 perustetun Kuren nykyinen yrittäjäkolmikko Emma Pakanen, Jenni Santaniemi ja Hannu Laukkanen.

Yritys syntyi siis Oulun ammattikorkeakoulun yrittäjyyteen keskittyvän Terwa-akatemian opiskelijoiden keskuudessa. Yhdeksän opiskelijan tiimi perusti Räikiä Oy -nimisen yrityksen, jonka suomalaiseen designiin keskittyvän kaupan nimeksi tuli Kure. Jo ennen kuin oli tietoa liiketiloista, opiskelijat alkoivat ottaa yhteyttä suomalaisiin laatumerkkeihin.

”Brändit piti houkutella tulemaan tänne, vaikka meillä ei ollut minkäänlaista näyttöä liiketiloista. Saatiin heille kuitenkin hyvin idea syötettyä”, Santaniemi sanoo.

Tilat löytyivät Hallituskadulta, läheltä rautatieasemaa maaliskuussa 2017 ja jo huhtikuun alussa pidettiin avajaiset.

”Se oli kuukauden tempaisu saada kaikki aikaiseksi.”

Tapahtumia myynnin ohessa

Heti alussa Kuren perustajilla oli vahva visio siitä, että he haluavat poiketa muista design-liikkeistä.

”Emme halunneet tästä sellaista valkoista ja kliinistä tilaa vaan rennon paikan, jossa soi musiikki”, Pakanen kertoo.

”Paras saamamme palaute on se, että tämä on niin kuin jonkun olohuoneeseen kävelisi. Se on se, mitä haettiin”, Laukkanen lisää.

Kure haluaa tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisen elämyksen, joten liikkeessä on järjestetty monenlaisia tapahtumia syntymäpäivistä kesäjuhliin. Livemusiikki soi liikkeessä usein.

”Kivijalkaliikkeessä on tärkeää, ettei sieltä vain osteta tuotteita, vaan että kaupassa käyminen on kokonaisvaltainen elämys. Välillä pitää mennä muutenkin kuin myynti edellä. Se tuo lisäarvoa”, Pakanen pohtii.

Tänä syksynä Kure aloitti Marimekko Kioskin jälleenmyyjänä ainoana koko pohjoisessa Suomessa. Marimekko Kioski tarjoaa unisex-vaatemalliston uudenlaisella konseptilla ja ensimmäiseen kokoelmaan kuuluu vaatteiden lisäksi muun muassa laukkuja.

Asiakkaat tärkein markkinointikoneisto

Alkuperäisestä yhdeksän hengen tiimistä yritystä pyörittää nyt kolme, viime vuodenvaihteessa Terwa-akatemiasta valmistunutta tradenomia.

”Tavoitteena oli, että valmistuessamme koulusta tämä yritys työllistäisi ainakin osan porukasta. Ehkä meillä oli suurin intressi tähän hommaan ja tähän työhön.”

Kolmikon mukaan Kurella menee koko ajan paremmin ja myös verkkokauppaa kehitetään toimivammaksi.

”Liikkeen sijainti oli aluksi suurin kysymysmerkki. Että miten meidät löydetään, kun ydinkeskustan rakenne on hieman haastava. Mutta asiakkaat ovat olleet se meidän suurin markkinointikoneistomme, kun he ovat kertoneet kavereilleen ja tuoneet kavereitaan tänne. Sana on levinnyt.