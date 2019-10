Robottia parempi

Meillä on taito, jota robotti ei opi, vaikka sitä ohjelmoitaisiin sata vuotta. Taitoa käytetään työssä, jossa kävellään, katsellaan, kysellään ja vastaillaan. Yksinkertaista työtä robotille, mutta silti se ei osaa päättää, milloin kävelyä on syytä jatkaa ja milloin pysähtyminen on viisautta.



Kyse on taidosta kohdata tuntematon ihminen messuilla ja herättää hänessä luottamusta. Tässä on syy siihen, miksi digitaalisen ajan ihmiset edelleen osallistuvat messuille. Me haluamme tehdä luotettavuuden arvioinnin itse. Toisen ihmisen kättely, silmiin katsominen ja keskustelun analysointi paljastavat, kuka on luottamuksemme arvoinen. Messuilla tapahtuvan ensikohtaamisen tuloksena voimme ehkä alkaa tuntea luottamusta myös yritykseen ja sen tarjoamiin ratkaisuihin.

Jos luottamuksen synnyttäminen on liian vaikeaa robotille, miten ihmiset sitten hyödyntävät tätä taitoaan? Vaihtelevasti. Sain tästä muistutuksen Tampereen Alihankinta-messuilla, jonne osallistuu vuosittain kymmeniä yrityksiä myös Pohjois-Pohjanmaalta. Messuvierailijan silmin minusta näytti siltä, että joidenkin yritysten olisi pitänyt miehittää osastonsa roboteilla. Robotit kun jaksavat väsymättä puhutella vierailijoita. Liian usein näin messutyöntekijöitä istumassa ja näpyttelemässä kännyköitään. Oudointa oli, ettei kukaan puhutellut minua, vaikka seisoin osaston edessä pitkään. Haluavatko messutyöntekijät todella antaa roboteille viimeisenkin kilpailuetunsa?

Messut ovat yritysten röntgen. Kaikki tekeminen ja tekemättä jättäminen näkyvät messuvieraille, kilpailijoille ja medialle, usein kuukausia etukäteen. Jyvät akanoista on helppo löytää. Kenen kotisivut ovat ajan tasalla? Kenen palvelut on esitelty ymmärrettävästi messuluettelossa? Kenen osastolla myyjät hoitavat etukäteen sovittuja tapaamisia? Messut paljastavat, miten hyvin yrityksen työntekijät ymmärtävät markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet: kiinnostuksen herättämisen ja luottamuksen synnyttämisen.



Kun siis seuraavan kerran kohtaat ihmisen, kysy hiljaa mielessäsi: voinko luottaa häneen? Kun tervehdit ihmistä kädestä pitäen ja katsot häntä silmiin; kun keskustelet hänen kanssaan ja kuuntelet vastauksia, muista, että olet robottia parempi luottamuksen luomisessa. Muuallakin kuin messuilla