Nuorten yrittäjien polut kohtasivat

Kesäjuhlaa vietettiin meksikolaistunnelmissa

Yrittäjyys voi yhdistää henkilökohtaisella tasolla. Näin kävi innokkaille yrittäjille Heini Tuonoselle ja Eero Rönkölle pari vuotta sitten. He tapasivat toisensa Nuorten yrittäjien toiminnassa, ja jonkin ajan kuluttua tuttavuus syveni seurusteluksi.

Kesäkuussa pidetyssä kesätapahtumassa oli mukana tuore kihlapari, joka osallistui aktiivisesti tapahtuman järjestelyihin. Molemmat ovat mukana ohjausryhmän toiminnassa.

”Neljä vuotta sitten muutin töitten takia Pohjois-Karjalasta. Oulu oli uusi paikka eikä ollut kontakteja. Tulin mukaan toimintaan, että löytäisin uusia ihmisiä sekä apua yrittäjäpolulle”, Tuononen kertoo.

Hän on ollut viisi vuotta urheiluhierojana Hierontapalvelu Harmoniassa. Eero Rönkkö on täysin toisenlaisella alalla. Hän on informaatio- ja teknologia-alan start up -yrittäjä. Muuttomaailma Oy ei tee ensimmäisistä mielikuvista huolimatta muuttoja vaan muuttojen kilpailutusta.

Ystäviä ja yrittäjäkollegoita

”Vuodet 2017–2018 olin puheenjohtajana. Siitä sai paljon sekä ystäviä että verkostoa. Sain tosi paljon tukea ja apua, kun aloitin yrittäjänä vuonna 2011. Nyt jatkumona haluan auttaa muita”, Rönkko sanoo.

”Nuorten yrittäjien toiminnasta olen löytänyt enemmän kuin ajattelin ja tärkeimpänä elämäni rakkauden. Ennen Heinin tapaamista elin suorituskeskeistä arkea. Hänen myötä pehmeämmät arvot palasivat elämään”, Rönkkö kertoo.

Hän toimii tiedottajana, mutta korostaa, että ohjausryhmä on itseohjautuva. Ihmiset ottavat tehdäkseen asioita, sillä mukana on kaikenlaisia osaajia. Toiminnassa ei olla luomassa pelkästään bisneskontakteja.

”Olen tavannut paljon hyviä tyyppejä. On päässyt keskustelemaan eri alojen ja eri-ikäisten yrittäjien kanssa siitä, mitä haasteita heillä on. Sen kautta on voinut peilata omaa tekemistä ja se on tärkeää, koska työpäiväni kuluvat enimmäkseen tietokoneella”, Rönkkö mainitsee.

”Ollaan oltu kaikkien mukana ylä- ja alamäissä”, Tuononen lisää. Joskus isojen tilaisuuksien alla yrittäjä miettii, mistä repii ajan järjestelyihin osallistumiseen.

”Yrittäjänä ymmärtää toisen tilannetta paremmin, kun toinen joutuu tekemään enemmän töitä, että päästään yhteiselle lomalle”, Rönkkö

sanoo.

Viihtymistä ja inspiraatiota

Kesäisen lämmin ilta täydensi juhlan meksikolaistunnelmat. Omasta porukasta löytyneet juhla-alan ammattilaiset olivat somistaneet tilat tyyliin sopivasti. Taco- ja tortillabuffetista löytyi tulista purtavaa.

”Me yrittäjät tykätään siitä, että saadaan itse määritellä työn tekemisen tapa ja aika. Itseohjautuminen ei tule automaattisesti, kun yrittäjä jättää y-tunnuksen hakemuksen. Yksi itsensä johtamisen taito on ajanhallinta. Miten aikaasi käytät, sellaisenuran saat. Onko se tuottamatonta vai tuottaako se tulosta”, kertoi illan puhuja Anna Perho itsensä pomona olemisesta.

Nuorten yrittäjien puheenjohtaja Sebastian Stenfors katselee pihalla olevaa nosturiautoa. Se tarjoaa näköalakyytiä yläilmoihin.

”Toista kertaa järjestettävät kesäjuhlat ovat yksi kesän kohokohta. Tapahtuman luonne on sellainen, että viihtymisen ohella pyritään tarjoamaan sisältöä ja inspiraatiota. Kaiken kaikkiaan nuorten yrittäjien toimintaa on järjestetty viimeiset kolmen vuotta isolla volyymilla ja koko ajan on ollut mukavasti kiinnostusta”, Stenfors tiivistää.