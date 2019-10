Maakunnallinen yrittäjäpalkinto myönnettiin Nevalanmäen Perhekodit Oy:lle. Palkintoa on jaettu neljänkymmenen vuoden ajan.



Perhekodin perustaminen lähti liikkeelle halusta kehittää lastensuojelun toimintaa. Yrityksen nykyinen omistaja ja toimitusjohtaja Tiina Eriksson oli alan työntekijänä, kun hän lähti perustamaan yritystä työkaverinsa kanssa.

”Me etsimme tietynlaista paikkaa ja sopiva kiinteistö löytyi Haapavedeltä. Sinne menoa ei ole tarvinnut katua vaan kiinteistöt ovat palvelleet hyvin.”

Myöhemmin yritys on hankkinut käyttöönsä myös viereiset talot. Toiminta on kotiutunut paikkaan niin hyvin, että sen henkeä on alettu kutsua nevalanmäkisyydeksi. Sitä leimaa yhtenäisyys, sitoutuminen ja ammattimaisuus.



Nuorista välitetään aidosti. Luottamuksesta kertovat hyvät suhteet sijoittavien kuntien sosiaalityöntekijöihin.

Iso toimija tuo rahaa kuntaan

Erikssonille tuli täysin yllätyksenä, että hänen työntekijänsä olivat lähettäneet hakemuksen yrittäjäpalkinnosta.



”Me sosiaalialan yrittäjät olemme näkymättömiä, vaikka me työllistämme paljon. Yleensä meitä ei huomioida. Koen tämän palkinnon tosi suurena arvostuksena.”

Yhteistyö kaupungin suuntaan toimii hyvin.

”Pienellä paikkakunnalla yhteistyö on joustavaa, kun toimintatavat ovat tuttuja puolin ja toisin. Me temme yhteistyötä myös kaikkien oppilaitosten kanssa.”

Yritys on iso toimija paikkakunnallaan. Se tekee paljon hankintoja sekä työllistää.

”Me tuomme paljon rahaa kuntaan, esimerkiksi teemme paljon ostoja. Työpaikkoja tuomme myös paljon, sillä lakisääteiset mitoitukset työntekijämäärille ovat isot tällä alalla”, Eriksson huomauttaa.



Toimintaa on laajennettu hiljattain Juvalle. Siellä olevat kaksi lastensuojelunyksikköä perustettiin yhteistyökumppaneiden pyynnöstä reilu vuosi sitten. Tarve niille oli kova. Jatkossa toimintaa on tarkoitus edelleen kasvattaa.

Kasvun vuosi on myös juhlavuosi





Toiminnan laadukkuudesta kertoo se, että yksiköiden kaikki paikat ovat täynnä ja niihin on jonoa. Viime aikojen kohu sosiaali- ja terveysalan yritysten ympärillä ei häiritse Erikssonia.

”Valvonta on lisääntynyt myös lastensuojelun alalla, mutta en pidä sitä mitenkään huonona. Läpinäkyvyyttä täytyy olla niin, että kuka tahansa voi tulla katsomaan milloin tahansa.”



Takana on kasvun vuosi. Toimintaa on kasvatettu lähes puolella. Tänä vuonna yritys on juhlinut 20-vuotista taivaltaan.

”Työssä ollaan usein negatiivisten asioitten äärellä, mutta nyt on juhlistettu antaumuksella. Heinäkuussa meillä oli iso pihajuhla kyläläisille, nuorille perheineen ja henkilökunnalle perheineen. Lisäksi firma halusi palkita henkilökunnan lomamatkalla Turkkiin. Kävimme siellä kahdessa erässä.”

Eriksson kutsui mukaansa toiminnanjohtaja Jussi Leinosen henkilökunnan edustajana ottamaan vastaan huomionosoituksen.



”Haluan jakaa palkinnon henkilökunnan kanssa, koska tätä työtä tehdään tiiminä. Yrittäjän pitää uskaltaa jakaa vastuuta. Olen onnistunut kokoamaan ympärilleni dream-teamin”, Eriksson toteaa.