M/S Ahti risteilee kymmenen vuoden tauon jälkeen

Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy aloitti risteilyt pitkän, melkein vuosikymmenen, tauon jälkeen kesällä 2018. Yrityksen ovat perustaneet paikalliset yrittäjät, jotka ostivat Kemijärveltä siellä risteilykäytössä olleen laivan.

”Meitä on mukana parikymmentä paikallista, samanmielistä yrittäjää samanmielistä yrittäjää tässä osakkaana”, Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy:n hallituksen jäsen Harri Heikkilä kertoo.Anni Jyrinki, teksti

”Vielähän tämä on tämmöistä opiskelua näin kahden kesän jälkeen, kun ei olla alan ihmisiä varsinaisesti”, Heikkilä jatkaa kertoen millä tavalla toimintaa on kehitetty ja mitä kesästä 2018 on otettu jo opiksi.

”Kesä 2018 oli älyttömän hyvä! Sää suosi ja siitä opittiinkin, että tämä on aika keleistä riippuvaista hommaa.”

Yhteistyötä monen tahon kanssa

M/S Ahti aloittaa risteilykauden kesäkuun alussa sekä reittiristeilyjen että tilausristeilyjen osalta. ”Viime kesänä asiakkaissa oli paljon paikallisia, nyt 2019 enemmän jo matkailijoita”, Heikkilä summaa.

Erityisen suosittuja ovat juuri tilausristeilyt muun muassa työporukoiden kesken tai syntymäpäivien vietossa.

”Turistit ja mökkiläiset saapuvat Pyhäjärvelle pääasiassa heinäkuussa eli silloin meillä on varsinainen sesonkiaika.”

Pyhäjärven matkailuun risteilyt ovat varsin mainio lisä ja ovat tuoneet tullessaan mukavasti uutta tekemistä matkailijoille.

””Paikkakunta on niin erinäköinen järveltä käsin”, Heikkilä tuumaakin.

Paljon uutta kehitelty

Ja jo kesästä 2018 kesälle 2019 yrittäjät ovat kehittäneet paljon uutta.

”Leirintäkeskus Marjoniemi sijaitsee Pyhäjärven toisella rannalla, heidän kanssaan olemme järjestäneet tilausristeilyjä sieltä heiltä käsin. Ja uutta tänä kesänä ovat olleet myös risteilyt, joilla rantaudutaan järven keskellä sijaitsevaan Pietarsaareen, jossa Täydenkuun Tanssit -festarin yksi esityskin järjestettiin.”

Tämän vuoden reittiristeilyt ovat nyt ohitse. Tilausristeilyjä on buukattu ainakin elokuun loppuun. Kesällä 2020 on edessä taas jotain uutta, sillä yrittäjät ovat sitoutuneet kehittämään toimintaa ja piristämään mökkipaikkakuntana tunnetun Pyhäjärven matkailukesää yhä monipuolisemmaksi.