JOEL KEMPPAINEN

OTM, Veroasiantuntija KPMG Oy Ab

Verovuodesta 2018 lähtien jokaisella verovelvollisella on ollut oma yksilöllinen verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotuspäätös muodostetaan sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja verotus on toimitettu. Tästä johtuen verotuksen päättyminen lähtökohtaisesti aikaistuu aikaisempaan verrattuna. Päättymishetki kuitenkin siirtyy, mikäli yritys korjaa tai täydentää antamiaan veroilmoitustietoja ennen ilmoitettua verotuksen päättymishetkeä. Osakeyhtiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä.

Verotuksen aikaisempaan verrattuna nopeampi päättyminen aikaistaa veronpalautusten ja vastaavasti jäännösverojen maksua. Lisäksi tahdonvaltaiset vaatimukset, kuten korotetut poistovaatimukset, tulee esittää verotuksen aikaisemmasta päättymisestä johtuen aiemmin. Kuitenkin, jos esimerkiksi verotus on päättynyt ennen kuin yhtiökokous on vahvistanut veroilmoituksen perusteena olevan tilinpäätöksen, voidaan tällaiseen päätökseen perustuvat tahdonvaltaiset vaatimukset esittää verotuksen päättymisen jälkeenkin.