Missä ajassa rakennus- liikkeen vastuu vanhenee?

Rakennusliikkeemme sai vaatimuskirjeen vuonna 2010 toteuttamaltamme asunto-osakeyhtiöltä. Vaatimus perustuu erään insinööritoimiston tekemään kymmenvuotistakuutarkastukseen. Meistä tuntuu, että asia on mennyt vanhaksi?

Grynderivastuu ei ole takuuvastuuta, vaan normaalia sopimusvastuuta. On siis väärin puhua kymmenvuotistakuusta. Perustajaurakoitsija on grynderivastuussa kymmenen vuotta hallinnonluovutuksesta. Voitte siis olla korvausvastuussa, mikäli vastuun edellytykset ovat muuten olemassa.

Juha Ryynänen Asianajaja, oikeustieteen tohtori

Korvausvastuun edellytyksenä on muun ohella se, että vahinkoa kärsinyt on reklamoinut virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun se oli tai sen olisi pitänyt havaita virhe ja ymmärtää virheen merkitys. Asunto-osakeyhtiö ei siis voi viivytellä vaatimustensa kanssa kymmenvuotiskauden loppuun, vaan sen on reklamoitava kohtuullisessa ajassa. Esimerkiksi, jos reklamaatio on tehty yli puolen vuoden kuluttua virheen havaitsemisesta, reklamaatio on saatettu katsoa myöhästyneeksi.