Matkailufoorumissa Nordic Marketingin Jan Badur kertoi, että esimerkiksi Skandinaviassa turistille ei ole väliä, onko kohteena Narvik, Oulu vai Levi. Nyt myydään elämyksiä, ei kohdetta.

”Pohjois-Pohjanmaalla ja rannikolla yhteistyö on tiivistynyt. Matkailutuotteiden tarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut. Eurooppalaiset matkanjärjestäjät ovat tehneet reittejä, joissa Oulu on mukana. Mutta millä Oulu erottautuu? Se puuttuu.”

Badur käyttää esimerkkinä Tromssaa, joka on onnistunut markkinoimaan itsensä revontulipaikaksi. Se on yksi elämys, yksi tuotekokonaisuus.



Badur arvioi Oulun ongelmaksi kuljetukset lentokentältä sekä kuljetukset eri kohteisiin. Kun tuotepaketti on kunnossa ja kun siihen liittyy joustava kuljetus, matkan kesto kohteeseen ei ole ongelma.



”Matkailijoiden pysäyttäminen on haastavaa. Emme välttämättä osaa tuotteistaa sitä, mikä on ulkomaalaiselle elämys ja motiivi matkustaa tänne.”

Kemissä merta, lunta ja jäätä läpi vuoden

Kemin matkailu on tunnettu kärkituotteistaan jäänmurtaja Samposta ja lumilinnasta. Nyt on luotu myös kesän tuotteita.



”Me olemme päättäneet tarjota meri, lumi ja jää läpi vuoden. Pääsesonki on talvi, kun lumi on maassa ja meri on jäässä”, Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen sanoo.



Talvella tulosta tehdään yhtenä päivänä enemmän kuin kesällä kuukaudessa. Vetonauloja tarvitaan kuitenkin ympäri vuoden.



”Tänä vuonna suurin investointi on ollut ympärivuotisen lumilinnan avaaminen. Voimme taata kokemuksen kaikille. Elämykselle haluttiin säävarmuus.”



Matkailun eteen on tehty aktiivista työtä yli 30 vuotta. Kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö on Lapin taloudellisesti menestyvin ympärivuotinen matkailuyritys. Vaikuttava matkailuvideo sai kuulijoilta aplodit.

Milleniaalit hakevat aitoja kokemuksia

Koutosen mukaan toimintaa on löydyttävä läpi vuoden, kuten Safaritalon palveluja. Tavoitteena on, että myös ympärillä olevat matkailuyritykset kasvavat.



Visit Finlandin Kristiina Hietasaaren mukaan nuorempien sukupolvien matkailu muuttaa koko alaa. Arvostuksissa ykkösenä ovat eettisyys ja vastuullisuus.

”Suomella on täydellinen momentum vastata kysyntään. Milleniaalit hakevat aitoja kokemuksia.”



Trendinä ovat majoituselämykset. Matkailuun tulevat teemat, kuten ruoka-, terveys- ja urheilumatkailu.



”Matkojen varaamisen tavat muuttuvat ja online-varaukset yleistyvät. Asiakkaat koluavat lukemattomia eri nettisivustoja, kun he suunnittelevat matkaa. Se muuttaa markkinoinnin tapoja”, Hietasaari sanoo.

Ainutlaatuinen suisto on Oulun vahvuus

Leijakoulu Lappiksen yrittäjä Harri Rautava ujutti suppauksen osaksi oululaista suistomaisemaa. Homma alkoi sup-lautojen vuokraamisella torin rannan tuntumassa.

”Jos olisimme olleet syrjässä, kukaan ei olisi tullut vuokraamoon. Olimme näkösällä ja jokainen meiltä lähtenyt lauta oli pikkuhiljaa osa nätin kesäpäivän kaupunkikuvaa.”

Nyt Leijakoulu Lappiksen vuokraamo on kaupunginteatterin takana. Toiminta on yhdistynyt raahelaisen Botnia Outdoorsin kanssa, josta mukaan tulivat melonta ja pyöräily. Rautavan ominta aluetta ovat surffilajit, kuten leijasurffaus.



Rautavan unelmana on, että vesillä olon kulttuuri muuttuisi ja jokainen oululainen löytäisi suistoalueen vesistöjen ainutlaatuisuuden ja helpon saavutettavuuden.

”Oululaisten pitäisi itse löytää se, että sitä pystyttäisiin myymään matkailijoille. Missään Oulu ei näyttäydy niin hienona. Jokisuisto on Oulun ehdoton vahvuus. Tässä on niin lähellä niin paljon.”