Millainen prosessi on taloyhtiön yhtiö- järjestyksen muutos?

Viidestä erillistalosta koostuvassa taloyhtiössämme on tarpeen tehdä yhtiöjärjestyksen muutos. Tarkoituksenamme olisi jakaa yhtiölle kuuluneita vastuita osakkaille kuten esimerkiksi vesikattojen uusiminen. Mistä lähdemme liikkeelle, minkälaisesta prosessista on kysymys ja kuinka kauan prosessi kestää?

Osakkaiden tavallista laajempi kunnossapitovastuu on yleisempää pienissä erillistaloja käsittävissä yhtiöissä. Muutoksiin on syytä paneutua huolellisesti ja varmistua siitä, että vastuunjako on jatkossa selkeä. Erityisen tärkeää on huomioida, että muutos ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Jos yhtiön tiedossa on jo vesikaton korjaustarve vain osaan erillistaloja, ei muutosta kannata tehdä. Kyse olisi yhdenvertaisuutta loukkaavasta päätöksestä ja muutos edellyttäisi silloin korjaustarpeessa olevien erillistalojen osakkeenomistajien suostumusta.

Yleisesti muutoksessa on huomioitava, että yhtiöjärjestys on muutettava kerralla voimassa olevan lain mukaiseksi. Tämä voi tarkoittaa mm. varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden, varsinaisen yhtiökokouksen pitoajan sekä kutsuajan ja -tavan muutoksia. Mikäli taloyhtiö on epävarma siitä, miten muutos tulisi laatia, on suositeltavaa pyytää siihen apua isännöitsijältä tai asianajo- tai lakiasiaintoimistosta.

Asian huolellisen valmistelun jälkeen yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota on kannattanut asunto-osakeyhtiölain mukainen määräenemmistö eli vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Riina Yletyinen Varatuomari, Asianajotoimisto Botnia Oy

Muutettu yhtiöjärjestys tulee lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Aikaa muutoksen rekisteröintiin kuluu muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. PRH perii rekisteröinnistä maksun, joka on paperisille hakemuksille 380 euroa ja netissä YTJ-palvelussa tehdyille hakemuksille 275 euroa. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet sekä tiedot hakemukseen liitettävistä asiakirjoista löytyvät PRH:n nettisivuilta.

Kokonaisuudessaan yhtiöjärjestyksen muuttaminen kestää valmisteluineen, yhtiökokouksineen ja rekisteröimisineen vähintään pari kuukautta.