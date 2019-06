Laatulihaa moneen makuun

Torin Lihamestarista saa erilaisten lihojen lisäksi oheistuotteita pestoista balsamicoihin.

Torin Lihamestari muutti keväällä uusiin tiloihin Oulun kauppahallin remontin takia. Uusi liike sijaitsee nyt Isokadulla Heinäpäässä.

”Asiakkaat ovat löytäneet tänne hyvin ja kivasti on tullut uusiakin asiakkaita. Tässä on paljon asutusta ja työpaikkoja ympärillä ja tänne on helppo tulla autolla”, yrittäjä kuvailee nykyistä sijaintia.

Lihatuotteisiin erikoistuneesta kaupasta saa monipuolisesti lihaa keittolihasta vähän hienompaan pihvilihaan.

”Liha se on se meidän päänäyttelijä tässä toiminnassa, mutta meiltä löytyy huomattava määrä myös oheistuotteita ruuan valmistukseen. Pyritään siihen, ettei tarjota perusmarkettikamaa.”

Yrittäjän mukaan tuotteet tulevat läheltä ja kaukaa. Pihvilihat ovat pääsääntöisesti ulkolaisia sekä hyväksi todettuja kotimaisia pihvikarjan fileitä. Porsas on enimmäkseen kotimaista.

Oheistuotevalikoimassa on esimerkiksi arvostettuja italialaisia pestoja, jotka ovat voittaneet ruokatuotteiden Oscar-palkintoja. Myös italialaista tomaattia löytyy eri muodoissa.

Lopettamistakin mietittiin

Juha Riihijärvi perusti yrityksensä toukokuussa 2015 ostamalla silloisen Oulun kauppahallissa sijaitsevan Pekan Lihapuodin. Sitä ennen Riihijärvi työskenteli Oulun Stockmannilla seitsemän vuotta.

”Kun Stockmannin tulevaisuus alkoi näyttää vähän huolestuttavalta ja kuulin, että Pekka siellä kauppahallissa on jäämässä eläkkeelle ja myymässä liiketoimintaansa jollekin, niin tartuin tilaisuuteen.”

Uusien tilojen etsiminen alkoi vuodenvaihteessa, kun kauppahallin tulevan remontin myötä liikepaikat kilpailutettiin eikä Torin Lihamestari saanut paikkaa. Tästä aiheesta yrittäjällä onkin sana jos toinenkin sanottavana. Riihijärven mukaan asiat olivat erittäin huonosti organisoitu eikä näin ollen uutta kilpailutusta viitsinyt jäädä odottelemaan.

”Kun remonttitouhu alkoi näyttää niin yrittäjän kuin kansalaistenkin näkökulmasta erittäin huonolta, alettiin miettiä muita vaihtoehtoja. Mietittiin myös lopettamista, mutta sekin tuntui typerältä, sillä melkein neljä vuotta oltiin hankittu asiakaskuntaa ja siinä mielessä asiat alkoivat olla jo hyvällä mallilla.”

Tammikuussa päätettiin, että jossakin kauppaa jatketaan.

”Kai se jonkinlainen yrittäjän kipinä oli syntynyt tuossa ajassa. Suomalaiset pelkäävät yleensä epäonnistumista, mutta ei voi onnistua, jos ei yritäkään.”

Lihaa raakakypsytys kaapista

Paikan erikoisuutena on dry ager -kaappi eli raakakypsytyskaappi. Kesän grillaushetkiin Riihijärvi suositteleekin raakakypsytyskaapissa kypsytettyä lihaa, josta saa leikattua esimerkiksi hyviä pihvejä.

”Verrattuna vakuumiin raakakypsytyskaapissa lihasta haihtuu ylimääräinen neste pois, minkä myötä liha tiivistyy ja maku on huomattavasti intensiivisempi”, lihamestari selventää.

Tämän kesän kokeilulistalle kannattaa ehdottomasti laittaa myös flap meat. Tämä isosyinen raakakypsytetty kuvelihas on erittäin maukas ja helppo tuote valmistaa.

”Kesän grillijuhliin liikkeestä voi myös tilata burgerboxin, joka sisältää black anguksen etuselästä tehdyt jauhelihapihvit, cheddar-juustoa sekä sämpylät nätisti laatikkoon pakattuna.