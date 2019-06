Oman elämänsä sankari –vaikuttajaverkosto teki opintomatkan

maahan, josta suurin osa sijaitsee merenpinnan alapuolella.

Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston kevään perinteinen KV-opintomatka tehtiin tänä vuonna Alankomaihin. Matkan kantavaksi teemaksi nousi kestävä kehitys ja kiertotalous.

Maan, josta suuri osa sijaitsee merenpinnan alapuolella, on täytynyt huomioida ilmastonmuutos aivan erityisellä tavalla. Katsotaanhan Alankomaiden olevan yksi maa, joka kärsii eniten ilmastonmuutoksesta.

Haagissa pääsimme käymään vierailulla viime vuonna perustetussa kauppa- ja ilmastopolitiikan ministeriössä. Siellä ajetaan muun muassa energiapolitiikka, jolla saadaan kasvatettua uusiutuvan energian määrää. Uusiutuvan energian määrä kokonaistuotannosta on vain 13 prosenttia, vaikka maassa on paljon muun muassa tuulivoimaloita.

Maakaasun pumppaaminen maan pohjoisosista on ollut merkittävä energian lähde, mutta siitä joudutaan luopumaan, koska se aiheuttaa maan vajoamista jo valmiiksi alavilla mailla ja talojen kallistumista ja halkeilemista. Uudelle tavalle toimia on siis tarvetta.

Pankki mukana kiertotaloudessa



Uudesta tavasta toimia oli hyvä esimerkki vierailumme ABN Amro -pankin kiertotalousosastolla. ABN Amro on yksi Alankomaiden suurimmista pankeista. Finanssikriisin ja valtion haltuun oton jälkeen pankki on pystynyt kehittämään toimintaansa paneutumalla kiertotalouteen.

Amsterdamissa sijaitsevan pankin pääkonttorin yhteyteen on rakennettu 90 prosenttisesti kierrätetystä materiaalista toimitilat. Rakennuksen energiasta saadaan osa aurinkopaneeleista, kattojen eristeinä on käytetty työntekijöiden vanhoja farkkuja ja ravintolassa hyödynnetään paikallisia, kausiluonteisia raaka-aineita.

ABN Amro on halunnut lähteä mukaan kiertotalouteen, koska tämä mahdollistaa sellaisten yritysten ja hankkeiden rahoituksen, jotka soveltavat kiertotalouden liiketoimintamalleja. Lisäksi kiertotalous tuottaa ympäristöön liittyvien hyötyjen ohella monia taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Alankomaiden hallituksen tavoite on olla täysin kiertotalouden mukainen vuoteen 2050 mennessä. ABN Amrolla on siis mahdollisuus olla paitsi tärkeä rahoittaja tässä teemassa, myös esimerkki kiertotalouden hyödyntämisessä.

Pääsimme kuulemaan myös Suomessa perustetun kyberturvayritys Nixun esityksen. Nixulla on sivukonttori Amsterdamissa ja Benelux maiden markkinointijohtaja Patrick van der Valk kertoi ryhmällämme hauskasti maidemme välisistä eroista. Suomalaisilla on muun muassa hyvät tekniset taidot ja hollantilaiset ovat hyviä myymään tämän taidon muulle maailmalle.

Kyberturvallisuus on iso business ja Nixu on valinnut markkina-alueekseen koko maailman. Tässä hollantilaisella myyntiosaamisella on oma osansa.

Vierailumme Alankomaissa antoi paljon uusia ajatuksia, joita moni voi varmasti hyödyntää myös työssään. Yrityksillä on lukuisia mahdollisuuksia kiertotaloudessa ja sen ympärille nousee tulevaisuudessa paljon uusia työpaikkoja.

Seitsemännen OES -vuosikurssin päätösosio on Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa ensi lokakuussa. Siellä kuullaan muun muassa Amsterdamissa aloitettujen ryhmätöiden tulokset.