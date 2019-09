Kati Leinonen etsii aitoutta

Valokuvataiteilija Kati Leinonen sukkuloi taiteen ja kaupallisen valokuvan välillä ja viihtyy molemmissa rooleissa. Leinosen taiteessa korostuu aitous, ja samaa hän pyrkii tuomaan asiakastyöhön.

Kati Leinonen ei tunnista itseään yrittäjäksi, vaikka sitä onkin. Brändinrakennustoimisto Brandstein on Leinosen ja hänen miehensä Tuomas Mujusen yhteinen yritys.

”Tunnistan itseni valokuvaajaksi ja valokuvataiteilijaksi”, Leinonen pohtii.

Valokuva molemmissa muodoissaan, taiteena ja niin kutsuttuna kaupallisena kuvana, ovat lähellä Leinosen sydäntä.

”Kaikki se on valokuvaa. Taiteellisessa työskentelyssä voin itse määrittää kaiken. Se on vapaata ja voin kuvien kautta ajatella syvemmin asioita. Kaupallisella kuvalla on usein vaateita, sen pitää olla tietynlainen. Olen aina pyrkinyt tuomaan siihenkin samaa aitoutta kuin mitä taiteessani on. Ihmisillä on monenlaisia opittuja maneereja kuvattavana ollessaan, mutta pyrin pääsemään niiden taakse. Esimerkiksi hymyhän peittää aina jotain alleen”, Leinonen hoksauttaa.

Äimärautiolle kansainvälistä huomiota

Leinosen tuorein taiteellinen ponnistus oli Äimärautio-projekti, jota hän kuvasi kaksi vuotta. Hevosnaiselle oli luontevaa pureutua nykypäivän hevoskulttuuriin valokuvan keinoin.

”Dokumentaarinen lähestymistapa sopii aiheeseen. Kuvasin ihmisiä ja hevosia arkisissa, merkityksellisissä askareissaan. Minut otettiin talleilla todella hyvin vastaan.”

Äimärautio päätyi viime syksynä julkaistuksi kirjaksi ja näyttelyksi, joka oli kesän ajan esillä Oulun taidemuseossa. Se on niittänyt huomiota maailmallakin: Leinosen omakuva valittiin Lontoossa Taylor Wessing Portrait Prize -loppunäyttelyyn ja kuva julkaistiin myös Italian Voguessa pärjättyään PH Museumin järjestämässä valokuvakilpailussa.

Omakuva on tosiaan osa näyttelykokonaisuutta. Yksi Leinosen ideoista oli kuvata ratsastajia kilpailuissa välittömästi suorituksen jälkeen, jotta tunnelma välittyisi. Taiteilijan omakuvassa tunnelma ei ole järin juhlallinen. Katse on laskettuna maahan ja ratsastajan olemuksesta on helppo aistia, ettei rata tainnut mennä aivan putkeen.

”Ajattelin, että jos aion pyytää toisia tuohon tilanteeseen, minun pitää olla siihen valmis myös itse”, Leinonen kertoo omakuvan synnystä.

Asiakastöitä ja taideprojekteja

Taide ei irtoa taiteilijasta, ja Äimäraution jälkeiset suunnitelmat muhivat jo mielessä. Taideprojektien välissä Leinonen vaihtaa mielellään asiakastöiden moodiin. Suomeksi sanottuna niihin töihin, joilla laskut maksetaan ja Äimärautiolla asustava Maisa-hevonen ruokitaan.

Leinosen asiakkaat ovat esimerkiksi markkinointiviestintätoimistoja ja yrityksiä.

”Minulla on ihania asiakkaita, joiden kanssa olen päässyt alusta saakka suunnittelemaan vaikkapa kuvakonsepteja ja brändikuvastoja. Valokuva on siitä upea taiteen laji, että se on niin monikäyttöinen.”

Leinosen suosikkikuvia ovat henkilökuvat.

”Henkilökuvassahan ihminen haluaa näyttää hehkeältä ja ihanalta, mutta omasta mielestäni nämä hikihatutkin ovat kauniita”, Leinonen viittaa Äimärautio-projektin muotokuviin, joissa ratsastajien hiukset ovat kypärän jäljiltä päätä myöten liimautuneina.

Taloudellisen puolen epävarmuuteen Leinonen on vuosien varrella tottunut.

”Vuorottelu asiakastöiden ja taiteen välillä vaatii suunnittelua ja varautumista tulevaan, vaikka oikeasti en tiedä vaikkapa ensi vuodesta vielä mitään.”