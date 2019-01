Kassakone kilisee, ovipumppu laulaa

Martti Turunen, päätoimittaja, Forum24

Eila Erkkilä nousi itsenäisyyspäivän aattona Slush-tapahtuman yhteydessä lavalle Helsingissä.

Kuka Erkkilä ja miksi nousi?

Erkkilä on Oulun kaupungin lääkäripalveluista vastaava palvelupäälikkö.

Slush-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä julkisen sektorin pitchaus-kisassa Erkkilä edusti Oulun kaupungin hyvinvointipalveluita.

Ja millä tavalla edustikaan! Kääri komean voiton.

Kolmen minuutin puheenvuorossaan Erkkilä muun muassa ideoi potilaiden odotushuoneessa käyttämän ajan hyödyntämistä sopivin mobiilisovelluksin.

Oululle on tullut viime päivinä mainetta ja kunniaa muualtakin:

Kuntalaislähtöisen KAAOS-­hankkeen kehittämä KAAOS-haaste voitti Eurocities-yhteistyöverkoston kilpailun Edinburghissa.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa irtosi paikka finaaliin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen valittiin jättikaupunki Hang­zhoussa kiinalaisen yhteistyöorganisaation varapuheenjohtajaksi, ainoana Euroopasta.

Menestys on aina mukavaa ja luottamustoimet isossa maailmassa ovat hyvä plussa.

Tärkeintä on kuitenkin viesti, jota ne osaltaan lähettävät meille ja muille.

Oulu on taas ajantasalla, sanoisiko back in business. Tätähän me ehdimme hetken jo epäillä.

Yrittäjän menestyminen on merkittävältä osin omissa käsissä yritysideasta ja henkilökohtaisesta osaamisesta lähtien.

Mutta paljon on kiinni muustakin kuin yrittäjästä itsestään.

Puhutaan vaikka yleisestä yritysympäristöstä. Mitä enemmän yrityksen kotikunnassa tapahtuu hyviä asioita tai mitä enemmän sille tulee positiivista julkisuutta, sitä parempi.

Ennen pitkää tämä kaikki näkyy asukkaiden viihtyvyydessä ja henkilöstön tyytyväisyydessä – ja ilmapiirissä yleensä.

Tästä onkin enää vain matkaa ”kassakoneen kilinään” tai ”ovipumpun laulamiseen”.

Hyvä yritysympäristö merkitsee parempia mahdollisuuksia onnistua yksittäisellekin yritykselle.

Yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt ovat yleensä sitä mieltä, että kuntien ja kaupunkien toiminnoissa on parantamisen varaa.

Esimerkiksi sopii hankintojen kilpailutus. Liian monesti kilpailutuksen voitto on mennyt toispaikkakuntalaiselle tai kilpailutus on suosinut turhaan isoja firmoja.

Kilpailumenestykset ovat tietysti vain kapea osoitus tässä tapauksessa Oulun kaupungin tämän päivän tilanteesta.

Silti ne kertovat modernista vireestä ja luovat elintärkeää hyvää yritysympäristöä – ja luottamusta jopa kilpailutusten osaamiseen.

Myös yritykset ja yrittäjät voivat rakentaa kotikuntansa yritysympäristöä.

Feelia Oy:n voitti Maakunnallisen yrittäjäpalkinnon ja markkinoi samalla osaamista pienellä Pyhännällä.

Marika Kumpulaisen Vuoden 2018 puheenjohtajuus loi heti myönteistä mielikuvaa Muhoksella yrittämisestä.