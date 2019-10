Kaikki kyytiin -kampanjan tavoitteena on uudistaa maaseudun kuljetuksia. Uusien digitaalisten tekniikoiden avulla haja-asutusalueiden kuljetuksia voidaan yhdistellä tehokkaasti.



MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakolan mukaan lainsäädäntömuutokset ja markkinoille tulleet ratkaisut mahdollistavat sen, että maaseudulla voidaan nyt järjestää uudella tavalla sekä henkilö- että tavarakuljetukset.

”Haja-asutusalueilla liikkuu paljon yhteiskunnan maksamia autokyytejä, kuten kela- ja koulukyytejä sekä sosiaali- ja terveyspuolen kyytejä. Jos ne saataisiin paremmin hyötykäyttöön, niin voitaisiin tarjota kaikille kulkumahdollisuuksia.”



MTK:lla on tavoitteena maaseudun elinvoiman parantaminen. Lisäksi tavoitellaan työmahdollisuuksia maaseudun yrittäjille. Mäki-Hakolan mukaan kuljetusyrittäjäksi voi ryhtyä aikaisempaa helpommin.

”Erilaisia kuljetuksia voidaan yhdistellä helpommin. Sovellusten avulla niitä voidaan tarjota ja ostaa.”

Markkinoilla olevia sovelluksia

Esimerkiksi Kyyti Groupin digitaalisen sovelluksen avulla matkoja voidaan yhdistellä kätevästi.

”Taksimatkan tilaava kuntalainen voi päätyä yhteiskyytiin. Järjestelmä voi hakea lähellä olevan vammaispalvelun kuljetuksen, koulukuljetuksen tai vaikka reittiliikenteen bussin ja tarjota sitä asiakkaalle”, Timo Lönnberg kertoo.



Hän lupaa sovelluksen tuovan lisää palveluja sekä laskevan kustannuksia. Hinnoittelu ja kunkin matkustajan osuus matkan kustannuksista olisi sopimuskysymys.

Harri Paloheimo Coreorient-yrityksestä puhuu joukkoistetun tavarankuljetuksen puolesta. Jos itsellä ei ole mahdollisuutta ostosten tai tavaroiden kuljetukseen, voi käyttää apuna kimppakuljetusta. Samalla kun kuljetuksesta sovitaan, sovitaan myös palvelun hinnasta.

”Sovelluksen avulla voi etsiä kuljetuspalvelua lähialueelta. Tämä on kustannustehokasta tavarankuljetusta kimppakyydillä.”

Kokeiluja pienessä mittakaavassa

Haapaveden vs. kaupunginjohtajan Marjukka Mannisen mielestä vaikeimpia ovat liikenneyhteydet ympäristökuntien välillä. Niiden pitäisi olla toimivia työmatkojen ja opiskelujen takia.

”Uudentyyppiset ratkaisut ovat tervetulleita, mutta veikkaan, että isoa murrosta ei tapahdu tässä vaiheessa. Pienessä mittakaavassa voidaan tehdä kokeiluja.”

Sosiaali- ja terveyspuolen kuljetusten suhteen kunnissa odotetaan maakuntauudistuksen myötä uusia järjestelyjä. Ne mahdollistaisivat kuljetusten hallinnoimisen yhden tahon toimesta.

Entä itse maksavien asiakkaiden matkojen yhdistäminen yhteiskunnan maksamiin kuljetuksiin?

”Siihen pitäisi keksiä joustavia ratkaisuja. Pitää huomioida ympäristönäkökohdat ja taloudelliset näkökohdat. Pitäisi olla oikean kokoisia autoja ja mahdollisimman täynnä”, Manninen toteaa.

Taksin yhdistelevät jo kyytejä

Pohjois-Suomen taksiyrittäjien toiminnanjohtaja Olli Veijola suhtautuu uusiin ratkaisuihin maltillisesti.



”Meillä on jo käytössä vastaavat järjestelmät, ja Kelan suorakorvauskyydit yhdistellään. Taksit odottavat, että lainsäädäntömuutoksilla saataisiin yksikanavainen rahoitusmalli, jossa yksi järjestelmä maksaisi erilaiset kuljetukset.”



”Suurin huoli on, että taksikuski saadaan säilymään maalla. Jos ihminen on maaseudulla työikäinen, työkykyinen ja työhaluinen, niin ne kaikki ovat ylityöllistettyjä. Kainuussa ja Lapissa muut työpaikat vievät kuskit ja taksiyrittäjät eikä uusia saada tilalle.”