Niin vain alkaa jälleen vuosi olemaan lopuillaan. Mennyt vuosi on ollut täynnä tekemistä ja muutenkin positiivinen vire ollut päällä pidemmän aikaa. Toivoa sopii näin myös jatkuvan seuraavan vuoden puolella. Vaikkakin maailmalta jo pidempään kuulunut suhdanteiden heikkenemisestä ei sitä meillä ole vielä pahemmin näkynyt.

Pinnalla ovat olleet niin poliittiset muutokset, kuin myös ilmastonmuutos. Varsinkin jälkimmäinen on tärkeä ja akuutti. Toki tuntuu että meille suomalaisille on vieritetty turhankin paljon vastuuta ja syyllisyyden tunnetta. Hyvä on, että asian eteen tehdään kaikki mahdollinen. Mutta samalla hyvä pitää huoli, ettei ajeta omaa kilpailukykyä alas prosessissa. Mahdollisuuksia on kyllä monellekin toimijalle, tilaa uusille innovaatioille muuttuvassa maailmassa. Otetaan rohkeasti nuoria mukaan tekemiseen. Uusia tuoreita ajatuksia ilman menneisyyden ”painotaakkaa”.

Yrittämällä mahdollistamme kehityksen, työllisyyden ja hyvinvoinnin. Työntekeminen ja sen vastaanottaminen on saatava houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kotiin jäännin sijaan. Osaavien tekijöiden ja yleensäkin tekijöiden saannissa on edelleen suuria haasteita. Eihän voi olla niin, että kasvun ja kehityksen tiellä on pullonkaulana pula tekijöistä?

Töitä siis riittää vielä kovasti. Koulutus oikeaan tarpeeseen, yleensäkin oppiminen ja koulunkäynti kunniaan. Väestön ikääntyessä on myös yhä useammalla yrityksellä pula toiminnan jatkajasta. Hyviä ja toimivia yrityksiä joudutaan ajamaan alas, jos ei jatkajia löydy. Töitä näidenkin asioiden eteen tehdään jatkuvasti. Omistajan vaihdoksen aiheuttamat taakat eivät saa tulla liian raskaiksi. Palveluita näihin muutoksiin löytyy ja niitä myös kannattaa hyödyntää.

Joka tapauksessa maailma menee sellaisella vauhdilla eteenpäin, että on välillä kova työ pysyä mukana. Mutta nautitaan matkastamme täällä ja annetaan oma panoksemme, silloin kun sitä tarvitaan. Näin itsenäisyyspäivän jäljiltä mieleen on jäänyt kunnioitus aiempien sukupolvien itsenäisyytemme eteen tehdyistä uhrauksista ja työstä, kiitokset siitä heille. Suomalainen sisu, työntekeminen ja yrittäminen on tuonut meidät jo pitkälle. Mutta matkaa on vielä paljon jäljellä.

Nautitaan omasta ja muiden tekemisestä. Iloitaan kun menestystä tulee ja ollaan tukena kun sitä tarvitaan. Olemme kuitenkin tällä pallolla sen verran pieni porukka, että vain ja ainoastaan yhteistyöllä ja hyvällä yhteishengellä täällä pärjätään ja menestytään.

Mukavaa joulun odotusta ja menestyksekästä tulevaa vuotta!