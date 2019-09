Askelmerkkejä kasvun tielle

Kasvuhaluiset yritykset tarvitsevat tukea ponnisteluissaan. Projektipäällikkö Mari Viirelä on aloittanut EU:n sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Kasvun kartta -hankkeen johdossa.

Kasvun eri vaiheet ja haasteet ovat yrityksissä usein yllättävänkin samankaltaiset.



Hankkeen tarkoituksena on tukea kasvuhaluisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella. Mari Viirelä kertoo, että hankkeessa on kolme päälinjaa.



”Ensinnäkin on Kasvun kartta -valmennus. Tähän koulutukseen otetaan rajallinen osallistujamäärä. Edellytyksenä on, että yritys on toiminut vähintään kolme vuotta ja että se työllistää vähintään neljä henkilöä.”



”Hankkeessa halutaan tukea perinteisiä toimialoja, joita täältä löytyy, mutta toisaalta ei rajata pois uusiakaan toimialoja, jotka ehkä ovat nousussa. Ei ole väliä, miten yritys haluaa kasvaa. Haluaako lähteä ulkomaille, kasvaa orgaanisesti vai Suomessa yrityskauppojen myötä. Sen suhteen kaikki ovat samalla viivalla”, Viirelä täsmentää.



Aiheiksi on kaavailtu muun muassa digitaalisuuden ja keinoälyn hyödyntämistä, laatua ja vastuullisuutta, henkilöstöä ja hyvinvointia sekä taloutta ja rahoitusta.



”Yrittäjäyhdistys on järjestänyt koulutusohjelmia aikaisemminkin ja sieltä otetaan mukaan parhaita paloja. Mukana tulee olemaan itseopiskelutehtäviä, luentoja ja opintomatka todennäköisesti Keski-Eurooppaan.”

Rahallista tukea asiantuntijapalveluihin

Hankkeen toisena linjana on asiantuntijapalveluiden tarjoaminen. Asiantuntijoiden käyttöön hankkeessa on varattu oma, erillinen budjetti.



”Asiantuntijoiden avulla ratkotaan yritysten spesifejä ongelmia, kuten vaikka osaavan henkilöstön rekrytointi, sähköisen liiketoiminnan tai vientitoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on, että pystytään ratkaisemaan pullonkauloja, joiden vuoksi kasvu ei lähde lentoon.”



Myös kaikille kasvuyrityksille avoimia tapahtumia tullaan järjestämään. Niihin ovat tervetulleita kaikki yritykset, joilla on tavoitteena kasvu.



Näin voidaan markkinoida jo nyt käytettävissä olevia tukitoimia, joita tarjoavat TE-toimistot, ELY-keskus ja kunnat. Lisäksi tieto olemassa olevista yrityspalveluista tullaan kokoamaan yhdelle nettisivustolle. Sivustolta tulee löytymään keskitetysti vinkkejä, neuvoja ja linkkejä.



”Yritykset kasvavat usein tietyn kaavan mukaan. Niillä on tietyt kasvun vaiheet ja haasteet. Sivustolla pyritään huomiomaan, missä vaiheessa yritys on ja millaista apua se tarvitsee.”



Hanke tukee kasvuyrityksiä verkostoitumisessa. Sen avulla ne saavat tukea toisistaan ja synenergiaetu.



Tuore projektipäällikkö hyppäsi töihin hankkeeseen Nokialta.



”Olen ollut töissä Nokialla. Siellä työkenttänä oli koko maailma Kiinasta jenkkeihin ja kaikki siinä välillä. Nyt ei ole kuin Oulusta Kuusamoon ja Ii-Kuivaniemi alueelta Pyhäjärvi-Haapajärvi alueelle, niin tämä on kuitenkin minulle huomattavasti tuntemattomampi työympäristö.”



Ihan tuntematonta alueen yritysmaailma ei Mari Viirelälle kuitenkaan ole, vaan kontakteja on syntynyt aktiivisen ja pitkäaikaisen Nuorkauppakamaritoiminnan kautta.