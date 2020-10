Posti on käynyt kuluvan vuoden aikana jo kolmet yt-neuvottelut. Yhtiön mukaan koronakriisi on vauhdittanut kirjepostin määrän laskua. Kuva: Joel Maisalmi

Posti Group aikoo päättää enintään 90 vakinaista työsuhdetta. Yhtiö on saanut päätökseen syyskuussa aloittamansa yt-neuvottelut, jotka koskivat pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa.

Neuvottelujen alkaessa pysyväksi kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 130 henkilöä. Posti kertoo, että yhtiö tukee irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä, ja tarjoaa heille muun muassa valmennusta työnhakuun.

Posti perustelee yt-neuvotteluja toimintamallin muutoksella, jonka tavoitteena on esimerkiksi "lisätä tuottavuutta etenkin pitkällä aikavälillä". Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että muutoksilla pyritään myös tehostamaan kustannusrakennetta yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– On erittäin valitettavaa, että nyt toteuttavalla toimintamallimuutoksella on henkilöstövaikutuksia. Tuemme henkilöstöämme muutoksen keskellä. Liiketoimintaryhmiemme asiakastarpeet ja kilpailukeinot eroavat jatkossa toisistaan entistä enemmän. Meidän on huolehdittava siitä, että toimintamallimme vastaa näihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

Yhtiön mukaan säästöjä haetaan muutosten ja toiminnan tehostamisen lisäksi esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät olleet nyt päättyneiden neuvotteluiden piirissä.

Useita yt-neuvotteluja tänä vuonna

Postin toiminta on ollut rajussa muutoksessa jo pitkään, ja koronakriisi on lisännyt haasteita.

Toukokuussa yhtiö kertoi keskeyttävänsä perjantain kirjejakelun kesän ajaksi. Elokuun lopussa Posti ilmoitti, että poikkeusjärjestelyt jatkuvat lokakuun loppuun asti.

Kuluvan vuoden kevään aikana Postissa okäytiin myös perusjakelua ja hallintoa sekä tuotantoa koskevat yt-neuvottelut.

Vaikka kirjepostin määrä on vähentynyt, korona-aika on kuitenkin vauhdittanut pakettiliikennettä. Tämä on näkynyt muun muassa kotiinkuljetuspalveluiden suosion kasvuna.