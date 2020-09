Postin nimissä on lähetetty viime aikoina huijausviestejä, joissa vastaanottajaa houkutellaan "syötillä" tai pyydetään allekirjoitusta pakettia varten. Viesteissä ilmoitetaan esimerkiksi, että vastaanottajalle olisi saapunut paketti, jonka kuljetusmaksuista osa on maksamatta.

Posti kertoo, että esimerkiksi Postin saapumisilmoitukselta näyttävä huijaustekstiviesti on ohjannut käyttäjän www.smartpostkoodi.net tai www.smartpostseuranta.com-verkkosivulle. Vain tietojen kalastelua varten tehty väliaikainen sivusto on Postin mukaan pyytänyt käyttäjää tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

Posti kertoo verkkosivuillaan, että huijausviesteissä voi olla jopa Postin logo. Lisäksi tekstiviestihuijaus voi tulla vastaanottajan puhelimeen samaan ketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin aidot saapumisilmoitusviestit.

Traficom näyttää verkkosivuillaan esimerkkejä huijausviesteistä. Kuva: Kuvakaappaus Traficomin sivulta

Postin mukaan osa huijauksista liittyy Postin järjestämiksi väitettyihin kilpailuihin. Todellisuudessa viesteillä kuitenkin kalastellaan henkilö- tai pankkitietoja.

Posti kertoo, että sillä on tällä hetkellä käynnissä kaksi kilpailua, mutta kummassakaan niissä ei ole palkintona matkapuhelin. Postin toinen kilpailu on käynnissä Instagramissa. Kyseessä on The Real Makkonen -kilpailu, josta voi voittaa lahjakortin Musti ja Mirri -liikkeesen. Toinen jo päättynyt kilpailu oli Postin verkkosivuilla, jossa palkintona on lahjakortteja verkkokauppoihin.

Traficom on varoittanut vastaavista huijausviesteistä jo toukokuussa.