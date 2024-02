Lakko vaikuttaa myös Postin jakeluun. Torstaina ja perjantaina jää jakamatta 3 600 Lapin Kansaa. Näköislehti on ilmaiseksi luettavana lakkopäivien ajan. Kuva: Jussi Saarela

Postin lakko vaikuttaa torstaina ja perjantaina myös Kaleva Median lehtiin. Kalevan lisäksi lakko koskee Lapin Kansaa, Pyhäjokiseutua, Koillissanomia ja Raahen Seutua.

Kalevaa jää jakamatta torstaina ja perjantaina yhteensä 2 400 kappaletta. Lapin Kansaa jää jakamatta torstain ja perjantain aikana 3 600 lehteä.

Pyhäjokiseudun osalta torstaina jää jakamatta 800 lehteä, Koillissanomien osalta perjantaina puolestaan jää jakamatta 1 300 lehteä. Raahen Seudun vastaava luku perjantain osalta on 700 lehteä.

Posti on ilmoittanut jakavansa lakkopäivien lehdet seuraavalla viikolla. Lakko ei vaikuta Kaleva Median omaan jakeluun. Kaleva Median asiakaspalvelu on lakon piirissä torstaina ja palvelussa on ruuhkaa.

Lakon aiheuttaman jakeluhäiriön vuoksi Kalevan näköislehteen voi ottaa ilmaisen kahden päivän tilauksen. Näköislehti löytyy täältä.