Toimittaja Nils Bergman syventyy Pyromaaniksi kutsutun miehen tapaukseen. Tätä pidetään älykkäänä ja erittäin vaarallisena.

Pyromaani

Yle Teema & Fem klo 20.30

**** Pyromaaniksi kutsuttu mies on uskomaton tapaus Ruotsin rikoshistoriassa. Poliisi on epäillyt miestä parinsadan tuhopolton sytyttämisestä, mutta hänet on tuomittu vain neljästä palosta.

Kuusiosainen dokumentti pyrkii selvittämään, mikä Pyromaani oikein on miehiään ja miksi poliisilla on vaikeuksia haastaa häntä oikeuteen.

Dokumentissa haastatellaan vanhoja kavereita, poliiseja, syyttäjiä ja toimittajia. Nuoruudenystävän luonnehdinnat eivät mairittele. Kaikki pelkäävät kostoa.

Pyromaani aloitti 1990-luvulla terrorisoimalla teleasemia, mikä katkaisi ihmisten elintärkeät puhelinyhteydet. Sitten hän siirtyi tuhopolttoihin ja on vuosikymmeniä jättänyt jälkeensä pelkoa ja tuhoa erityisesti Skånessa.

Monet haastateltavat kertovat, että mies vihaa yhteiskuntaa. Lopullinen kostomieliala syntyi arvioiden mukaan tärkeän postimerkkikokoelman katoamisesta, kun mies kärsi lyhyttä tuomiota.

Pyromaania luonnehditaan älykkääksi, mutta vaaralliseksi. Hän koettelee oikeusjärjestelmää. Tuhopoltoissa todisteet usein tuhoutuvat ja Pyromaani osaa laskelmoida, miten pystyy selviämään ja välttämään vastuuta jotain porsaanreikää käyttämällä.

Ihmishenget ovat olleet vaarassa ja arvokkaita kulttuurikohteita on tuhoutunut.

Pyromaania itseäänkin koitettiin saada mukaan, mutta hän ei halunnut osallistua dokumentin tekoon.