Posti muistuttaa joulusesongin lähestyessä lähettämään joulutervehdykset ulkomaille hyvissä ajoin. Postin mukaan lähetyksiin voi kohdistua viiveitä poikkeusreittien ja rajallisen kuljetuskapasiteetin vuoksi. Kuljetusyhteydet ovat poikki vielä 20 maahan.

Euroopan ulkopuolelle lähetettävät paketit ja Priority-kortit ja kirjeet tulee lähettää viimeistään 1. joulukuuta. Economy-kirjeet ja -kortit kannattaa taas lähettää viimeistään 24. marraskuuta. Eurooppaan lähetettävät paketit ja Priority-kortit ja -kirjeet pitää lähettää viimeistään 8. joulukuuta ja Economy-kortit ja -kirjeet viimeistään 1. joulukuuta.

Pohjoismahin ja Baltiaan lähetykset ehtii lähettää hieman myöhemmin. Pohjoismaihin toimitettavat paketit kannattaa postittaa viimeistään 14. joulukuuta. Priority-luokan kirjeet ja kortit on lähetettävä viimeistään 14. joulukuuta lukuun ottamatta Tanskaa, johon lähetykset on postitettava viimeistään 7. joulukuuta. Economy-luokan kirjeet ja kortit tulee lähettää viimeistään 7. joulukuuta, mutta Tanskaan ne on lähetettävä viimeistään 30. marraskuuta.

Baltiaan paketit ja Priority-luokan kirjeet ja kortit on postitettava 16. joulukuuta mennessä. Economy-kirjeet ja -kortit pitää lähettää viimeistään 9. joulukuuta.

Postin mukaan lopulliset päivämäärät voivat vielä muuttua.