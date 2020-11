Kuva: Ratilainen Mauri

Marraskuun viimeinen viikko oli kaikkien aikojen vilkkain postin pakettien käsittelyssä. Posti käsitteli viime viikolla yhteensä 1,5 miljoonaa pakettia.

Aiempi ennätys oli peräisin viime vuoden jouluviikolta.

Postin mukaan joulusesonki on alkanut vilkkaammin kuin aiempina vuosina ja ennätyksen uskotaan rikkoutuvan tämän vuoden puolella vielä uudelleen.

Postin paketti- ja verkkokauppapalveluiden liiketoimintajohtaja Tommi Kässin mukaan ennätyksen taustalla on kasvanut Black Friday -alennuskampanjan suosio ja korona-aikana kasvanut verkko-ostamisen aktiivisuus.

Posti on lisännyt pakettiautomaattejaan vuodessa yli 500 kappaleella. Lisäksi sesongin ajaksi on perustettu noin 200 väliaikaista noutopistettä. Sesonkityöntekijöitä taas on palkattu noin 2 500 kappaletta eri puolille Suomea.