Posti arvioi, että loppuvuoden pakettiliikenteestä tulee ennätyksellisen vilkas. Silloin suomalaisille toimitetaan arviolta noin 1,5 miljoonaa pakettia viikossa. Kiireisimpinä viikkoina paketteja liikkuu lähes kaksi miljoonaa.

Posti avaa tällä viikolla 200 väliaikaista noutopistettä sesongin ajaksi eri puolille Suomea. Väliaikaiset noutopisteet sijoitetaan lähelle suosituimpia pakettiautomaatteja. Näin paketit pystytään ohjaamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä valittua noutopistettä, jos automaatti on täynnä.

– Tänä vuonna asiakkaat voivat myös itse tilata verkko-ostoksensa suoraan väliaikaisiin noutopisteisiin. Noutopisteissä vastaanotetaan myös verkkokaupan palautuspaketteja, Postin Tommi Kässi kertoo.

Verkkokauppojen myyntiä kasvattaa perjantaina 27. marraskuuta vietettävä Black Friday. Siitä alkaen Posti kuljetetaan paketteja suosituimpiin noutopisteisiin seitsemänä päivänä viikossa.

Kuluttajista yli 40 prosenttia käyttää verkko-ostosten vastaanottamiseen pakettiautomaattia. Loppuvuoteen mennessä Postilla on niitä noin 2 200. Lisäksi on noin 850 henkilökohtaisen palvelun postia. Postin automaattiverkoston kapasiteettia on kasvatettu tänä vuonna noin kolmanneksella.