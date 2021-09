Posti arvioi, että loppuvuoden pakettiliikenteestä tulee ennätyksellisen vilkas. Vilkkaimpana viikkona paketteja toimitetaan suomalaisille jopa kaksi miljoonaa.

Normaalisti 12 suurimman kaupungin alueilla käytössä olevat lauantaitoimitukset laajenevat yli sadalle paikkakunnalle lauantaista 2. lokakuuta alkaen. Lauantaitoimituksia tehdään aina jouluun asti pakettiliikenteen sujuvoittamiseksi.

– Verkkokauppa jatkaa kasvuaan ja kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut pysyvästi. Varaudumme viime vuottakin kovempiin ennätyslukemiin loppuvuoden sesongissa aloittamalla jo nyt lauantaitoimitukset, kertoo Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi tiedotteessa.

62 prosenttia automaatteihin toimitetuista verkkokaupan tilauksista noudetaan vielä saman viikonlopun aikana. Posti kannustaa asiakkaittaan noutamaan paketit mahdollisimman pikaisesti, sillä tilaa vapautuu seuraaville paketeille sitä mukaa, kun lähetyksiä noudetaan.

Black Fridaysta alkaen paketteja toimitetaan myös sunnuntaisin

Verkkokauppojen myyntiä kasvattaa erityisesti perjantaina 26. marraskuuta vietettävä Black Friday. Siitä alkaen Posti kuljettaa paketteja suosituimpiin noutopisteisiin seitsemänä päivänä viikossa.

Verkkokaupan paketteja noudetaan ja toimitetaan vastaanottajille neljänä sunnuntaina 28.11., 5.12., 12.12. ja 19.12. Seitsemän päivän pakettijakelun piirissä on noin puolet suomalaisista. Pääkaupunkiseudun lisäksi sunnuntaijakeluissa mukana ovat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.

Postissa sesongin suunnittelu käynnistyi jo alkuvuodesta. Entistä laajempaa ja kattavampaa palvelupisteverkostoa on rakennettu koko vuoden, ja automaatteja on avattu 5–10 joka viikko.

Nyt automaatteja on 400 ja noutopisteitä yli sata, enemmän kuin vuosi sitten. Uusien automaattien lisäksi sesonkiin varaudutaan kasvattamalla hyllytilaa nykyisissä palvelupisteissä, ottamalla käyttöön pop up -noutopisteitä sekä lisäämällä henkilökohtaisten palvelupisteiden määrää. Yhteensä Postin palvelupisteitä on lähes 3 300.