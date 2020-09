Helsinki

Posti aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat Postin asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Postin mukaan arvioitu vähennystarve on noin 130 työtehtävää. Lisäksi yhtiö hakee säästöjä tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Kuusi viikkoa kestävät yt-neuvottelut alkavat 15. syyskuuta. Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä.

Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät ole neuvotteluiden piirissä.

Postin tavoitteena on vahdittaa konsernin liiketoimintojen uudistamista sekä lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta.

Osoitteellisten kirjeiden määrä jatkaa vähenemistä, mutta samaan aikaan pakettiliikenne kasvaa ja kilpailu pakettien kuljetusmarkkinoilla kiristyy.

Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä osoitteellisten kirjeiden määrä on laskenut neljänneksen eli 24 prosenttia.

Yt-neuvotteluita perustellaan sillä, että Postin on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin aiempaa ketterämmin ja uudistumaan tilanteessa, jossa osa sen liiketoiminnasta on muuttunut pysyvästi.

Yhtiö tarkastelee myös strategiaansa ja tekee tarvittaessa täsmennyksiä siihen loppuvuoden aikana.

– Toimialamme on suuressa murroksessa ja koronatilanteen myötä muutosvauhti on kiihtynyt entisestään. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne kilpailukykymme turvaamisessa. Tuemme henkilöstöämme tämän muutoksen keskellä, Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo.

Posti aikoo muuttaa toimintamalliansa siten, että konserniin kuuluvilla liiketoimintaryhmillä olisi aiempaa enemmän tulosvastuuta ja kokonaisvaltaisempi rooli kehittää omaa toimintaansa.

Postin mukaan suunnitelluilla muutoksilla ja toiminnan tehostamisella tavoitellaan huomattavia säästöjä.

Postissa on käyty useita yt-neuvotteluita

Postin toiminta on ollut rajussa muutoksessa jo pitkään. Toukokuussa yhtiö kertoi keskeyttävänsä perjantain kirjejakelun kesän ajaksi.

Elokuun lopussa Posti ilmoitti, että poikkeusjärjestelyt jatkuvat lokakuun loppuun asti.

Tämän vuoden keväänä aikana on käyty myös perusjakelua ja hallintoa sekä tuotantoa koskevat yt-neuvottelut.

Sen sijaan korona-aika vauhditti pakettiliikennettä, joka näkyi muun muassa kotiinkuljetuspalveluiden suosion kasvuna.

Päivitetty kello 12.38: Juttua täydennetty kauttaaltaan.