Posion seuraava kunnanjohtaja on Pekka Jääskö. Hän sai kunnanvaltuuston toimittamassa virkavaalissa 13 ääntä. Kunnanhallituksen virkaan ehdottama Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari sai kolme ääntä ja Henri Pätsi yhden äänen.

Pekka Jääskö valittiin Posiolle uudeksi kunnanjohtajaksi Posion kunnanvaltuuston kokouksessa. Kuva Jääsköstä on otettu perjantaina Oulun Toppilassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jääskö on 52-vuotias ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänellä on myös Executive Master in Business Administration- eli EMBA-johtamiskoulutus. Tällä hetkellä hän työskentelee asiakkuuspäällikkönä Oulun yliopistossa.