Koulujen opetusta on jouduttu järjestelemään uudestaan koronaviruksen vuoksi tänä keväänä. Kuvituskuva. Kuva: Mika Kanerva





Porvoon Linnajoen koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta ja hänet on määrätty eristykseen kotiinsa. Yhteensä koronavirukselle on altistunut koulussa 17 oppilasta ja neljä opettajaa. Kaikkiin altistuneisiin on otettu yhteyttä ja heidät on määrätty kotikaranteeniin.

Koronatartunnasta huolimatta Linnajoen koulun muut luokat jatkavat maanantaina koulun käymistä lukujärjestyksen mukaisesti, kertoo Porvoon kaupunki.

Linnajoen koulussa on noin 550 oppilasta 7.-9. luokilla. Koulussa on järjestetty lähiopetusta 14. toukokuuta alkaen opetushallituksen ohjeiden mukaisesti siten, että lähikontaktien määrä on pyritty minimoimaan. Luokkia opetetaan vain yhdessä luokkahuoneessa. Lisäksi ruokailu ja välitunnit on porrastettu.

– Koronatilanne on ollut Porvoossa hyvä, mutta parin viime viikon aikana tilanne on alkanut muuttua, ja tartunnat ja erityisesti altistuneiden määrä ovat lisääntyneet aikaisempaa nopeammin, kertoo johtava lääkäri Kati Liukko kaupungin tiedotteessa.

Opetuksessa noudatetaan aikaisemmin annettuja turva- ja hygieniaohjeita. Karanteeniin määrätyt oppilaat siirtyvät etäopetukseen. Heitä opettavat karanteeniin määrätyt opettajat.

Ylimääräinen siivous tulossa

Linnajoen koulussa tehdään kaupungin mukaan ylimääräinen siivous viikonlopun aikana. Turva- ja hygieniaohjeet kerrataan henkilökunnan ja oppilaiden kanssa maanantaina aamulla. Oppilashuollon henkilökunta, psykologi ja kuraattori tarjoavat tarvittaessa tukea oppilaille ja henkilökunnalle.

– Korona ei ole mennyt ohi, vaikka rajoitustoimia on nyt alettu purkaa. On erittäin tärkeää, että muistamme edelleen noudattaa hyvää käsihygieniaa sekä yskimistä, turvavälejä ja kokoontumisia koskevia ohjeita, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Porvoossa on todettu tähän mennessä yhteensä 53 koronatartuntaa. Sairastuneista yli 30 henkeä on jo parantunut.

Sipoossa etäopetusta

Sipoossa kunta suosittelee 4.-6. luokka-asteen oppilaita siirtymään Söderkulla skolassa tilapäisesti etäopetukseen maanantaista 18. toukokuuta alkaen. Suositus on voimassa koko ensi viikon, koska merkittävä osa koulun opettajista ja koulunkäynnin ohjaajista on karanteenissa.

Kunnan mukaan lähiopetusta ei voida järjestää oppilaille turvallisesti, koska he ovat olleet kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön. Oppilaat eivät ole altistuneet koronalle, kunta kertoo.

Lähiopetusta annetaan Söderkulla skolassa tavalliseen tapaan ensi viikollakin luokka-asteiden 1.-3. oppilasryhmille ja kaikille pienryhmille. Lisäksi suosituksesta huolimatta kouluun voivat tulla ne oppilaat 4.-6. luokka-asteilta, jotka haluavat. Kunnan mukaan opetus tarjotaan heille kuitenkin etäyhteyksien kautta paikan päälle kouluun.

Sipoon poikkeusolojen johtoryhmä päätti 15. toukokuuta, että kunnassa voidaan tarvittaessa siirtää oppilasryhmiä etäopetukseen, jos merkittävä osa opettajista ja koulunkäynnin ohjaajista on karanteenissa.