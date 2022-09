Tukholma

Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson kannattajiensa ympäröimänä sunnuntai-iltana. Kuva: Stefan Jerrevang

Porvariblokki on hienoisessa johtoasemassa Ruotsin tiukassa vaalitaistelussa.

Ruotsin yleisradio SVT:n tulosseurannan mukaan porvariblokki on saamassa 176 paikkaa, kun punavihreälle blokille on tulossa 173 paikkaa. Äänet on laskettu yli 6 200 vaalipiiristä, mikä vastaa yli 94 prosenttia äänistä.

Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos selviää aikaisintaan keskiviikkona, kun viimeiset ennakkoäänet ja ulkomailta annetut äänet saadaan laskettua.

Puolueista eniten ääniä on saamassa sosiaalidemokraatit (30,5 prosenttia) ja toiseksi eniten ruotsidemokraatit (20,7 prosenttia).