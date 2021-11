AC Oulu on tehnyt kauden 2022 kattavan sopimuksen portugalilaisen topparin Sandro Embalón kanssa. Embalón sopimuksessa on kuitenkin kolmen viikon koeaika. Hän saapuu Ouluun testijaksolle marraskuun aikana.

25-vuotias toppari on Sporting Lissabonin kasvatti. Puolustaja näyttää hakeneen paikkaansa, sillä hänellä on kokemusta useasta eri maasta ja seurasta, mutta ei yhtään pidempää pestiä aikuisurallaan.

– Hänellä on rikkonaisia kausia takana. Sandro on viimeksi pelannut aikuisten otteluita Viron ja Kyproksen liigoissa. Ennen sitä taustalta löytyy kovia seuroja juniorivuosilta, kuten Sporting Lissabon ja Atletico Madrid. Meillä on kolme viikkoa aikaa tarkastella, missä mies menee tällä hetkellä, AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen pohjustaa tiedotteessa.

Embaló on isokokoinen ja vasenjalkainen toppari. AC Oulu päättää sopimuksesta lopullisesti vasta testijakson jälkeen.