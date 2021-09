Minna Kettunen ja Jami Järvinen eivät halua pääministeri Sanna Marinia, ministereitä ja korkeita virkamiehiä baariinsa siemailemaan koktaileja. Chihuahua Julep on julistanut koronakriisin yrittäjäpolitiikasta vastaaville porttikiellon. Kuva: Mauri Ratilainen

Kun hallitus aloittelee Säätytalolla budjettiriihtään, baarimestari Noora Nyrhilä valmistaa illan ensimmäisiä koktaileja Chihuahua Julepissa Helsingin Erottajalla. Baarissa on hämärää, vaikka ulkona on valoisaa. Kello on hieman yli kuusi, kun päivän ensimmäiset kaksi asiakasta soittavat ovikelloa.

– Olen ollut välillä lomautettuna, mutta nyt taas olen töissä, Nyrhilä sanoo ja sekoittaa kaksin käsin drinkkiaineksia metallisella ravistimella.