Tiina Forsby nauttii tällä hetkellä elämästään. Kuva: Niina Hentilä

– Sano jos pitää hidastaa tahtia. Minä olen tällainen luonnonlapsi ja kova höpöttämään, oululainen Tiina Forsby naurahtaa kesken haastattelun.

Kuvaus tuntuu kieltämättä osuvalta. Forsby istuu kotisohvallaan Kiulukankaalla paljain jaloin, kahvikuppi kädessään ja kertoo elämästään välillä nauraen, välillä liikuttuen.

Hän on ollut kymmenvuotiaassa, ysärimusiikkia soittavassa Portion Boys -yhtyeessä mukana pian viisi vuotta. Ensin hän kiersi keikoilla bändissä esiintyvän miehensä Mikael Forsbyn mukana, mutta aika pian hän löysi itsensäkin lavalta.

– Roolini kasvoi koko ajan. Aluksi kiersin keikoilla mukana ja kuvasin. Jossain vaiheessa mukaan tuli vähän rooliasua, että lavalla oli helpompi puikkelehtia.

Nykyisin hän on yksi bändin jäsenistä siinä missä muutkin.

”Tää on kova”

Idea kuluneena kesänä kesähitiksi nousseesta Vauhti kiihtyy -kappaleestakin tuli nimenomaan Tiina Forsbyltä.

– Olen kuunnellut Mattia ja Teppoa pienestä pitäen. Ehdotin miehelleni vähän ex tempore, että tässä on biisi, joka voisi käydä meidän bändille. Kun soitin kappaleen miehelle, näin, että hänen silmissään syttyi.

Biisi valmistui jo vuosi sitten kesällä, mutta sen kanssa ei kiiruhdettu. Bändi pohti, mikä olisi oikea ajankohta julkaisulle.

– Meille tuli tunne, että tämä olisi kesäbiisi. Soitimme sitä viime kesänä autossa keikkareissuilla ja mietimme keskenämme, että tää on ­kova.

Kappale pidettiin kuitenkin vielä viime kesänä tarkoituksella pimennossa. Lopulta kuluneen kesän alussa, kun rajoituksia alettiin purkaa, kappale julkaistiin ja vauhti kirjaimellisesti kiihtyi. Nyt kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli 5,2 miljoonaa kertaa, ja sitä on soitettu ahkerasti myös radiossa.

– Lähetimme demon Matille ja Tepolle. He innostuivat heti. He varmasti ammattilaisina haistoivat, että tässä on hitin ainesta, Forsby hymyilee.

Haaveena keikkabussi

Portion Boys keikkaili koko kesän tiiviisti. Parhaimmillaan bändillä oli jopa kolme keikkaa vuorokauden sisään. Se tiesi pitkiä ajomatkoja.

– Haaveenamme on laittaa keikkabussi. Se olisi järkevää, jotta voisimme levähtää keikkamatkoilla. Siellä meillä olisi omat sängyt ja oma kuski.

Haaveen toteuttaminen vaatisi myös sitä, että Oulussa asuvat Tiina ja Mikael joutuisivat muuttamaan muiden bändin jäsenten tavoin Helsinkiin.

– Siihen täytyy henkisesti varautua. Olen Kuhmosta kotoisin ja niin kotiutunut Ouluun, ettei Helsingissä asuminen ole ollut minulle koskaan haave. Mutta ainahan sieltä pääsee takaisin.

Forsby kertoo, että tällä hetkellä Portion Boys on ykkösprioriteetti hänen elämässään.

– Me haluamme viedä bändin niin pitkälle kuin se on mahdollista. Nyt mennään täydellä höyryllä. Päätepysäkkiä ei näy.

Aina täysillä

Tiina Forsby kertoo tehneensä asiat aina täysillä, mutta asenne korostui vielä vuoden 2015 jälkeen, jolloin hänen isänsä kuoli.

– Sen jälkeen olen ajatellut vielä enemmän, että jokainen päivä on tärkeä. Koskaan ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Asenteeni on se, että nautitaan joka hetkestä.

Saman mentaliteetin voi aistia myös Forsbyn suositulla Instagram-tilillä, jossa hänellä on liki 12 000 seuraajaa. Forsby jakaa pääasiassa hyväntuulista sisältöä, mutta kertoo avoimesti paitsi isänsä kuolemasta myös muista vaikeista asioista kuten lapsettomuudesta.

Forsby myöntää välillä miettineensä omia rajojaan sen suhteen, mitä voi julkaista. Palaute seuraajilta on kuitenkin ollut pääsääntöisesti pelkästään positiivista.

– Saan paljon hyvää palautetta avoimuudestani, vilpittömyydestäni ja aitoudestani. Olen oppinut viime aikoina sen, etten enää peittele tai suodata itseäni. Aivan kaikkea en kuitenkaan jaa. Kerron itsestäni, minkä koen, että on mukavaa meidän molempien kannalta, Forsby sanoo ja viittaa mieheensä.

Juuri Mikael on kannustanut häntä olemaan oma itsensä.

– Se on ollut minulle välillä vaikeaa. On tuntunut siltä, että olen liian överi. Mun tunteet on niin isot, että välillä on tuntunut siltä, että niitä on pakko painaa alas. Mikun myötä olen oppinut, että antaa palaa vain.

– Koen, että minulla on tällä hetkellä just hyvä elämä. Olen just hyvässä asemassa. En voisi kuvitellakaan, että olisi toisenlaista.