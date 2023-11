Sähköntuotanto keskeytyi Olkiluoto 3:ssa keskiviikkona. Sähkön hinta ei silti nouse rajusti perjantaina. Kuva: Jane Iltanen

Olkiluoto 3:n sähköntuotannon keskeytyminen ei aiheuttanut perjantaille rajua piikkiä pörssisähkön hintaan.

Sähköpörssi Nord Poolin tiedoista ilmenee, että sähkö on perjantaina jonkin verran edullisempaa kuin torstaina. Pörssisähkön verollinen keskihinta on perjantaina runsaat 13 senttiä kilowattitunnilta, kun torstain keskihinta on noin 18 senttiä.

Perjantaina pörssisähkö on kalleimmillaan iltapäivällä kello 16–17, jolloin sähkö maksaa hieman yli 18 senttiä kilowattitunnilta.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi äkillisesti keskiviikkona iltapäivällä, kun laitos putosi kantaverkosta Fingridin tekemän lähivikakokeen seurauksena. Tapahtumalla ei ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima (TVO) arvioi aluksi, että sähköntuotanto olisi voinut jatkua jo keskiviikon puolella. Paluu tuotantoon kuitenkin lykkääntyi käynnistyksessä havaittujen turbiiniautomaation ongelmien vuoksi.

Torstaina iltapäivällä TVO arvioi, että tuotantoa voitaisiin päästä jatkamaan torstai-iltana.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi edellisen kerran toissa viikon sunnuntaina, kun turbiinilaitoksella ollut vika pysäytti automaattisesti tuotannon. Tuotantokatkos kesti tuolloin muutaman vuorokauden.

Sähköä pitäisi riittää

Sähkön odotetaan riittävän Suomessa hyvin tänä talvena, kertoi Energiavirasto torstaina.

Tilanne sähkön tuotantokapasiteetin osalta on parempi kuin viime talvena, ja Energiavirasto ennakoi sähkötehon riittävän talvikaudella myös kylmien pakkaspäivien kulutushuippujen aikana. Useat samanaikaiset häiriöt merkittävissä tuotantolaitoksissa ja siirtoyhteyksissä voivat kuitenkin vaarantaa sähkötehon riittävyyden.

Viraston raportin mukaan kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 14 300 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu kulutushuipun aikana olevan käytettävissä yhteensä noin 12 800 megawattia.

Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee siis noin 1 500 megawattia tuontisähköä. Energiaviraston mukaan tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 3 400 megawattia.

Tuulivoimaa yhä enemmän

Energiaviraston mukaan tulevan talven tilanne on edellisvuotta parempi muun muassa siksi, että Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa.

Lisäksi uutta tuulivoimakapasiteettia on Energiavirastolle tehtyjen ilmoitusten perusteella otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana yli 1 300 megawattia. Vuoden loppuun mennessä tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan vielä 600 megawattia.

Myös kaasun odotetaan riittävän Suomessa tulevana talvena, vaikka Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki ei olekaan käytössä. Energiaviraston mukaan Inkoon LNG-terminaalin höyrytyskapasiteetti riittää yksin turvaamaan kaasutoimitukset.

Virasto toteaa, että mahdollinen häiriö Inkoon terminaalissa voi kuitenkin vaarantaa kaasun riittävyyden, mikä voi heijastua myös sähköntuotantoon.