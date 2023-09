Mönkijöillä luonnonpuistossa ajaneet poromiehet joutuvat maksamaan useiden satojen eurojen suuruiset sakot menettelystään.

Neljä poromiestä ajoi mönkijöillä Olvassuon luonnonpuistossa Pudasjärvellä toukokuussa 2021. He yrittivät löytää sieltä kuolleen poron kuolinpantaa.

Olvassuon luonnonpuisto on perustettu vuonna 1981. Sen avulla pyritään turvaamaan Pohjois-Pohjanmaan suoerämaiden lajiston säilymistä. Alue on erittäin merkittävä tieteellisen tutkimustoiminnan kannalta.

Luonnonpuiston alueella liikkuminen on kiellettyä kaikkina vuodenaikoina. Vain paikallisilla asukkailla on poikkeuksellisesti oikeus liikkua luonnonpuistossa jalkaisin silloin, kun he ovat poimimassa marjoja tai sieniä.

Poronhoito ja siihen liittyä leiriytyminen, tulenteko ja moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla liikkuminen on luonnonpuistossa on myös sallittua. Puistossa ei saa kuitenkaan vahingoittaa puita, pensaita, kasveja tai niiden osia.

Vaati tuomiota luonnonsuojelurikoksesta

Syyttäjä vaati poromiehille tuomiota luonnonsuojelurikoksesta. Hänen mukaansa miesten ajourien alle jäi kasveja, jotka tuhoutuivat lopullisesti. Syyttäjä piti mönkijöiden aiheuttamaa melusaastetta ja pakokaasupäästöä merkittävänä.

Syyttäjä katsoi, että miesten menettelyn haitalliset vaikutukset olivat luonnonsuojelun kannalta vähäistä vakavammat ja ne vaaransivat luonnonpuiston perustamistarkoituksen.

Miehet kiistivät syytteen ja vaativat sen hylkäämistä.