Pörhön Autoliike Oy ostaa osakekaupalla MB-Mobile Oy:n. MB-Mobile Oy on pääasiassa keskittynyt vaihtoautojen kauppaan. Yhtiö toimii Kokkolassa ja Espoossa.

Maanantaina allekirjoitetulla kauppasopimuksella yhtiön koko osakekanta siirtyy Pörhölle. MB-Mobile Oy:n henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä.

MB-Mobile Oy:n palveluksessa on noin 20 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Se on Häggblomien sukuyhtiö ja toiminut 20 vuotta.

Kauppasummaa ei kerrota julkisuudessa.

– MB-Mobile Oy:stä tulee erillinen vaihtoautoketju Pörhön Autoliikkeen tytäryhtiönä, ja sen toimintaan investoidaan jatkossa vahvasti, toteaa Pörhö-yhtiöiden toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö tiedotteessa.

Hänen mukaansa vaihtoautojen kauppa on saanut merkittävästi jalansijaa maassamme, eikä vaihtoautojen tuonnin merkitystä tässä kehityksessä voida väheksyä.

Toimitusjohtaja André Snellman toteaa olevansa iloinen, että yhtiö jatkaa Pörhön Autoliikkeen tytäryhtiönä. Hänen mukaansa Pörhöllä on resursseja kehittää toimintaa. Snellman itse jatkaa yhtiön palveluksessa.

– Meillä on tärkeissä Euroopan kohteissa toimiva hankintaorganisaatio, joka mahdollistaa tulevan kasvun, Snellman toteaa tiedotteessa.

Pörhön Autoliike Oy:n kaupallinen johtaja Timo Hannuksela arvioi, että MB-Mobile on tulevaisuudessa yksi hankintakanava lisää Pörhön omille vaihtoautokeskuksille, vaikka pääosa niiden vaihtoautoista tulee jatkossakin uusien autojen kaupasta.

–Tämä on iso askel Pörhö-yhtiöiden kasvustrategiassa, yhtiön varatoimitusjohtaja Riitta Pörhö kommentoi osakekauppaa.

Pohjoissuomalainen perheyhtiö Pörhön Autoliike toimii Oulussa, Roveniemellä, Keminmaassa, Kuusamossa, Kajaanissa, Iisalmessa, Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Se edustaa automerkkejä Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Nissan, Peugeot, Citroën, DS, Mazda sekä myynnissä ja huollossa. Lokakuussa on aloitettu Oulussa Porsche-huolto.

Yhtiö arvioi myyvänsä tänä vuonna lähes 10 000 autoa, ja sen budjetoitu liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 400 henkilöä.