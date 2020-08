Pomenian luoja Petronella Grahn. Kuva: Heidi Strengell

Suomen seuraava kulttuurivientituote saattaa hyvinkin sisältää paljon kauniin kirjavasti kuvitettuja peikkoja, lohikäärmeitä, prinsessoja, keijuja ja puhuvia eläimiä. Pyhtääläisen taiteilijan Petronella Grahnin luoma ja kuvittama Pomenia-satumaailma on nimittäin herättänyt kansainvälisen kiinnostuksen.

– Pomeniasta tehdään sarja ja lyhytelokuva englantilaisen huipputuottajatiimin kanssa. Ne julkaistaan kahden vuoden päästä. Päätuottajana on David Mousley. Salassapitosopimuksen takia en voi kertoa vielä muiden tuottajien nimiä, mutta voin sanoa, että he ovat olleet mukana tuottamassa muun muassa Puuha-Peteä ja Tim Burtonin Nightmare Before Christmasia, kirjailija paljastaa.