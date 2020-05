Oulu





Siivoustyön ohjaajaksi opiskeleva Meranti Oy:n Henri Hämälä pyyhkimässä "yläpölyjä". Kuva: Pekka Peura

Monet pölyisissä paikoissa töitä tekevät yritykset ovat joutuneet koronaviruspandemian aikana valppaana miettimään, miten saavat järjestettyä työntekijöilleen tarvittavat suojavälineet kuten hengityssuojaimet.

Korona-aikana on ollut yleismaailmallinen rynnistys esimerkiksi hengityssuojainten käyttöön, ja tavalliset ihmisetkin ovat hamstranneet myös esimerkiksi pölysuojaukseen tarkoitettuja hengityssuojaimia.

Oululaisen siivousalan yrityksen Meranti Oy:n toimitusjohtaja Antti Pietilä kertoo, että he ovat selvinneet ihan hyvin suojavarusteiden hankinnassa.

– Tähän työhön kuuluu muutenkin pitää suojavarustevarastoja, kun me teemme esimerkiksi rakentamisen aikaista siivoamista ja rakennusten loppusiivouksia. Henkilökohtainen suojautuminen on siellä koko ajan tärkeää

Pietilän mukaan Meranti alkoi tehdä hankintoja varastoon, kun koronasta alkoi kantautua uutisia.

Paljon riippuu Pietilän mukaan jatkossa siitä, kuinka kauan koronaepisodi jatkuu ja tuleeko taudin leviämisessä toinen aalto. Firman omat varastot ovat toki rajalliset.

– Desinfiointiaineet näyttäisivät riittävän ja uskotaan, että suojavarusteiden puolella kotimaista tuotantoa saadaan käyntiin.

Korjausrakentamiseen erikoistuneen oululaisen Rakennusliike Eskola Oy:n rakennuspäällikkö Tero Hämälä kertoo, että heillä ei ole oikeastaan ollut hankaluuksia.

– Ollaan pärjätty entisillä varastoilla tämänkin aikaa. Korona ei ole lisännyt suojainten käyttöä. Esimerkiksi palvelutalotyömailla ei ole pystytty töitä aloittamaan, siellä olisi pitänyt käyttää suojaimia muiden suojelemiseksi.

Monissa kaupoissa suojaimet ovat välillä loppuneet.

– Tiedän sen, että ne ovat olleet täysin loppu joka paikasta. Luulen, että normaalien P3-luokan suojainten saatavuus alkaa paranemaan pikku hiljaa. Olen nähnyt niitä joissakin liikkeissä normaalisti hyllylläkin.

– Varmaan on ollut hyvä tuuri, kun meillä oli sen verran isot omat varastot. Yleensäkin niitä on meillä kohtalaisesti. Ja meillä on koneellisia alipainemaskeja, joita käytetään likaisemmissa purkutöissä. Me olemme käyttäneet niitä, kun sillä tavoin säästyy normaaleja maskeja.

Temrex Oy toimittaa erilaisia henkilösuojaimia muun muassa rakentamiseen ja teollisuuteen. Myyntijohtaja Henri Kurttilan mukaan nyt näyttää siltä, että hankalin aika olisi ohi ja kaikkea on taas saatavilla myyntiin. Huhtikuussa oli pahin tilanne.

– Kyllä tuotteita saa varmasti etsiä, kaikilla toimittajilla ei niitä ole. Mutta kyllä niitä saa, jos käyttää vaan aikaa. Se on hankalampaa, mutta ei mahdotonta.

Tuotteiden hintoihin saatavuusongelmat ovat Kurttilan mukaan vaikuttaneet ja nostaneet joitakin jopa kymmenkertaisiksi.