Kaikki nämä polttopuut - 800 kuutiota - ovat jo varattuja, Juho Pikkujämsä kertoo. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Polttopuulla on niin kova kysyntä, että Juho Pikkujämsällä on jonoa jo marraskuulle asti, ja se kasvaa koko ajan. Normaalisti jono on 3–4 päivää. Pikkujämsä myy polttopuuta yrityksensä Haukipilkkeen kautta.

Kysyntää on ollut heinäkuun alusta asti, kun ensimmäisen kerran alettiin uutisoimaan energiakriisistä ja mahdollisista sähkökatkoista, Pikkujämsä kertoo. Tavallisesti kysyntä on suurinta syys- ja lokakuussa.