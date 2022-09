Siikajokinen Agripiha aloitti polttopuun toimitukset asiakkaille viime viikolla. Yrittäjä Janne Luoma kertoo toimituksia sovitun jo niin paljon, että ensimmäiset vapaat toimitusajat löytyvät tällä hetkellä lokakuun puolelta. Kuva: Vesa Joensuu

Siikajokisen Agripihan polttopuuvarastolla Ruukissa on koivuklapi jos toinenkin. Yrittäjä Janne Luoma kertoo yrityksen tehneen tänä vuonna polttopuuta myyntiin noin 900 heittokuution verran. Se on jonkin verran enemmän kuin aikaisempina vuosina, mutta Luoma on varma, että kaikki menevät kaupaksi.

– Luulen, että se loppuu kesken. Normaalisti meillä on riittänyt puuta tammikuun seutuville, silloin on myyty viimeiset puut. Nyt epäilen, että loppuu jo aiemmin jos kysyntä säilyy samalla tasolla, hän sanoo.