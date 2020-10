Kuva: Martta Oinas-Panuma/arkisto

Pöllönkankaan koulun oppilaita on asetettu karanteeniin korona-altistuksen vuoksi.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista kerrotaan, että oppilaan koronatartunta tuli ilmi keskiviikkona illalla. Koronavirukseen sairastuneen oppilaan muu luokka on määrätty kahden viikon mittaiseen karanteeniin korona-altistumisen vuoksi.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että jokaiseen altistuneeseen tai hänen huoltajaansa otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Keskiviikkona tuli ilmi myös toinen korona-altistuminen oululaisessa koulussa. Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion 13 oppilasta ja yksi opettaja on asetettu karanteeniin altistumisen takia.

Oulun kaupunki ohjeistaa, että karanteenissa olevan oireettoman henkilön perheenjäsenet voivat elää normaalisti. Karanteenissa olevan tulee kuitenkin hakeutua koronatestiin, mikäli hänellä ilmenee koronaan viittaavia oireita. Tällöin myös perheenjäsenten on hyvä jäädä kotiin odottamaan tulosta.

Viikon sisään Oulun seudulla on tullut ilmi nyt yhteensä neljä koulussa tapahtunutta korona-altistumista. Maanantaina kerrottiin, että Maikkulan koulussa 17 oppilasta ja kuusi opettajaa on määrätty karanteeniin. Lisäksi Liminganlahden koulun väestä karanteenissa on altistumisen vuoksi 18 henkilöä.