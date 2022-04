Oulu

Polkupyöräpoliisit ajavat Oulun kaduilla työpareina. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Polkupyöräpoliisit saapuvat jälleen vapun aikoihin Oulun katukuvaan. Ylikomisario Jyrki Kivirinta kertoo, että polkupyöräpoliisien toimintaa on tarkoitus keskittää keskustan alueelle.

– Tehtävänkuvaan kuuluvat jalankulku- ja pyöräliikenteen valvonta sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta myös.

Viime kesänä polkupyöräpoliisit ajoivat kaikkiaan kolmisenkymmentä työvuoroa, joiden aikana he hoitivat 117 hälytystehtävää. Kolmella poliisin käytössä olleella polkupyörällä kertyi yhteensä 2 716 ajettua kilometriä.

Kivirinta kertoo, että vapaaehtoiset ovat saaneet ilmoittautua tämän vuoden pyörätoimintaan.

– Joka päivä, ilta ja yö ei voida pyöräillä, mutta katsotaan, saadaanko toimintaa laajennettua sillä tavalla, että yhä useampi voisi osallistua siihen.

Kivirinta ei paljasta polkupyöräilevien poliisien määrää taktisiin syihin vedoten. Toimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa pääosin aina yhden partion voimin kerrallaan.

Huomio pyörävarkauksiin

Viime vuonna polkupyöräpoliiseja työllistivät eniten erilaiset häiriökäyttäytymiset, ilkivallantekijät ja järjestyslain rikkojat. Tänä vuonna tarkoituksena on, että polkupyöräpoliisit tekisivät entistä enemmän yhteistyötä rikostutkinnan kanssa paneutumalla polkupyörävarkauksiin ja muihin omaisuusrikoksiin. Polkupyöräpartiot ovat vahvasti mukana myös huumausaineiden katuvalvonnassa.

– Tutkinnan kanssa yhdistetään voimia. Tehdään mahdollisia valvontaiskuja. Tarkkaillaan ja seurataan keskustan aluetta ja yritetään estää varkauksia, Jyrki Kivirinta kuvailee.

Viime vuonna polkupyöräpoliisien ansiosta varastettuja polkupyöriä saatiin palautettua takaisin omistajilleen lähes 10 000 euron edestä.

– Polkupyörät, joita varastetaan ovat arvokkaita. Summat nousevat äkkiä varsin merkittäviksi. Nyt päästiin pienillä teoilla tällaiseen tulokseen.

Vaikka poliisit kulkevat pyörillä, on niillä mukanaan normaalit voimankäyttövälineet. Muutoin polkupyöräpoliisien varustusta on kehitelty sellaiseksi, että poliisi voi pukeutua sään mukaan. Kaatosateella polkemaan ei kuitenkaan tarvitse Kivirinnan mukaan lähteä, vaan silloin polkupyöräpartio voi tehdä vuoronsa autopartiona.

Polkupyöräpartio hoitaa hälytystehtävät lähimmän partion periaatteella ja tukeutuu tarpeen mukaan autopartioihin.

– Tietotekniikka asettaa tietyt haasteet. Pyrimme saamaan välineet siihen, että polkupyöräpartio pystyisi kirjaamaan paikan päällä kirjalliset tuotokset.

Positiivinen kokemus

Jyrki Kivirinta sanoo edellisen pyöräilykauden olleen positiivinen kokemus.

– Polkupyörä on varsinkin keskustan ruutukaava-alueella varsin hyvä väline muun muassa tilaisuuksissa, joissa on ollut järjestyshäiriöitä tai on tarvinnut ohjata jalan kulkevaa porukkaa.

– Pyörän selästä kuulee ja näkee hyvin. Juttusille on tultu ja menty helpommin. Haluamme vuorovaikutusta, antaa opastusta ja ohjeistusta ja vastata kysymyksiin.