Helsinki

Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan tällä viikolla käsitellään VTV:n toimintaan liittyviä epäselvyyksiä sekä kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps.) kohua herättänyttä tviittiä. Kuva: Kimmo Penttinen

Politiikassa käynnistyy poikkeuksellisen kiinnostava viikko, sillä sekä eduskunnassa että hallituksessa on edessä useiden vaikeiden kysymysten ratkomista.

Hallituksen liikkumisrajoitusesityksen jälkimainingit jatkuvat jo tiistaina, sillä oikeuskansleri Tuomas Pöysti on luvannut kertoa kyseisen lakiesityksen valmistelun taustoista. Oikeuskanslerinvirasto tviittasi torstaina, että Pöysti valottaa heti pääsiäisen jälkeen oikeuskanslerin roolia ja toimintaa, kun hän valvoi liikkumisrajoitusesityksen valmistelun laillisuutta.

– Oikeuskanslerin puheenvuorossa tulee jatkokeskustelua kanslerin roolista ja perustuslakikontrollista ylipäänsä, virasto tviittasi.

Julkisuudessa on voimakkaasti arvosteltu lain valmistelun valvontaa ja tasoa. Hallitus veti viime viikolla pois esityksensä liikkumisen rajoittamisesta perustuslakivaliokunnan näkemysten jälkeen. Valiokunta käytännössä tyrmäsi esityksen arvioimalla, että siinä oli tukku perustuslaillisia ongelmia.

Laki olisi pääsäännön mukaan kieltänyt ulkona liikkumisen, mutta säännössä oli paljon tulkinnanvaraisuutta aiheuttavia poikkeuksia.

Liikkumisrajoitusten valmistelu oli vahvasti valtioneuvoston kanslian käsissä. Esityksen hyväksyminen aiheutti kitkaa jo hallituspuolueiden välillä. Erityisen kriittisesti siihen suhtauduttiin vihreissä, vasemmistoliitossa ja RKP:ssä.

Pääjohtaja ja hänen toimensa

Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kokoontua torstaina pohtimaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilannetta. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin toiminta on herättänyt viime aikoina runsaasti hämmennystä, sillä muun muassa hänen matka- ja kauneudenhoitokulunsa ovat olleet huomattavat.

Kansliatoimikunta harkitsee parhaillaan Yli-Viikarin pidättämistä virastaan. Perusteluna mahdolliselle hyllytykselle olisi keskusrikospoliisin käynnissä oleva esitutkinta. Kansliatoimikuntaan kuuluvat eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä eduskunnan keskuudestaan valitsemat neljä kansanedustajaa ja heidän neljä varajäsentään.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on julkisuudessa kommentoinut Yli-Viikarin rahankäyttöä.

– Ajattelen niin, että tämä olisi etu virastolle ja viraston uskottavuudelle, että pääjohtaja pidättäytyisi virkatehtävien hoitamisesta esitutkinnan aikana, Vehviläinen sanoi pääsiäisen alla.

Epäiltyinä poliisitutkinnassa ovat STT:n tietojen mukaan Yli-Viikari ja lakiasiainjohtaja Mikko Koiranen. Molemmat ovat kiistäneet syyllistyneensä virkarikokseen. Poliisin tutkinta on STT:n tietojen mukaan alkanut sopimuksesta, jossa virkamiehelle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies on sittemmin todennut kyseisen sopimuksen lainvastaiseksi.

VTV:n tilannetta selvitetään myös eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Valiokunnan on määrä kokoontua keskiviikkona, jolloin sen asialistalla on viraston taloudenhoito.

VTV:n tehtävä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Hallitus pohtii jatkoaskeleita

Hallituksen odotetaan pohtivan tällä viikolla seuraavia toimiaan koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Lisäksi hallitukselta odotetaan niin sanottua exit-suunnitelmaa eli näkemyksiä siitä, miten ja milloin koronarajoituksia päästäisiin purkamaan ja missä järjestyksessä.

Helsingin Sanomien mukaan hallitus on pienessä piirissä valmistellut rajoitusten luopumissuunnitelmaa, mutta siitä ei ole kerrottu julkisuuteen.

HS:n tietojen mukaan hallituksella olisi halua ilmoittaa tarkkoja päivämääriä rajoitusten purkamiselle, mutta samalla se kantaa huolta mahdollisesti nousevasta kritiikistä, mikäli koronatilanne ei mahdollistaisikaan päivämäärissä pysymistä.

Hallituksen odotetaan jatkavan keskusteluja tästä niin sanotusta exit-strategiasta mahdollisesti keskiviikkona.

Puhemies pääsee jälleen antamaan käytösopetusta

Puhemies Anu Vehviläinen aikoo käsitellä kansanedustaja Ano Turtiaisen uusimpia toimia heti pääsiäisen jälkeen.

Turtiainen julkaisi pääsiäisviikonloppuna Twitterissä viestin, jossa hän otti kantaa mahdolliseen maskipakkoon. Vehviläisen mukaan Turtiaisen julkaisemaan "uhkauksenomaiseen" viestiin palataan eduskunnassa hetimiten.

Turtiainen kirjoitti viestissä ystävänsä sanoneen olevansa valmis tappamaan, jos jollekin tässä maassa maski laitetaan pakolla. Turtiainen totesi, ettei hänkään katselisi tilannetta sivusta ja lähetti samalla terveisiä maskipakkoa kannattaville kollegoilleen.

Turtiainen valittiin eduskuntaan perussuomalaisten listoilta keväällä 2019. Hän sai Kaakkois-Suomen vaalipiiristä 3 264 ääntä. Turtiainen on sittemmin erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja puolueesta.

Helmikuussa Turtiainen sai Vehviläiseltä huomautuksen käyttäydyttyään epäasiallisesti eduskunnassa.

Tapauksen taustalla oli eduskunnan täysistunto, jossa varapuhemies Juho Eerola (ps.) oli muistuttanut ilman maskia esiintynyttä Turtiaista eduskunnassa voimassa olevasta kasvomaskisuosituksesta. Turtiainen on ilmoittanut, että hänellä on terveydelliset syyt olla käyttämättä maskia. Hän on myös ilmaissut, ettei aio käyttää visiiriä.