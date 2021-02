Eduskunta käy keskiviikkona lähetekeskustelun Euroopan unionin omia varoja koskevasta hallituksen esityksestä. Omien varojen järjestelmä ei kuulosta erityisen räjähdysherkältä aiheelta, mutta sitä se on, sillä kyse on 750 miljardin euron koronaelvytyspaketista, jossa Suomi on EU:n jäsenenä mukana.

Paketista syntyi sopu kovan väännön jälkeen viime kesänä. Arvostelu ratkaisua kohtaan on kuitenkin yltynyt sen jälkeen, kun Suomen saaman osuuden on kerrottu putoavan aiemmin arvioidusta.