Oulu

Televisiosta ja Ruutu-palvelusta voi parhaillaan seurata oululaispoliisien Pekka Tervon (vas.) ja Antti Tikkasen edesottamuksia viime kesältä. Kuva: Jani Honkakoski

Nelosella ja Ruudussa pyörivää Poliisit-sarjan neljättätoista tuotantokautta tähdittää uusi oululaiskaksikko: Antti Tikkanen ja Pekka Tervo.

Tosielämässä Tikkanen ja Tervo eivät ole työpari, mutta suosittua ohjelmaa varten kaksikko istutettiin samaan autoon.

– Kukaan ei oikein halunnut meidän partiostamme alkaa tuohon hommaan. Minäkin olin viime kesän, jolloin kuvaukset tehtiin, oikeasti sisätöissä, Tikkanen paljastaa.

Hän ylipuhui ohjelmaan mukaan Tervon, jolla on oikeassa elämässä vakiopari, jonka kanssa hän on ajanut jo yli 20 vuotta.

– Se on pitkä aika. En tiedä, onko Oulun poliisin historiassakaan toista vastaavanlaista työparia, Tervo kertoo.

Häntä mietitytti etukäteen erityisesti se, että ihmiset voivat julkisuuden myötä tunnistaa siviilivaatteissakin.

– Ajattelin sitten, että mitäpä se haittaa. Aiemmin mukana olleet pojat ovat kertoneet, että ihmiset lähestyvät työtehtävissä tuttavallisemmin, ja pitivät sitä positiivisena hommana.

Vaikka poliiseja joudutaan ylipuhumaan tehtävään, Tikkanen pitää silti sarjaa hyvänä PR:nä poliisille.

– Kyllähän se tuo läpinäkyvyyttä poliisin työhön. Sen vuoksi minäkin uhrauduin mukaan.

Asunnoissa ei kuvata

Sarjan kuvaukset tehtiin Oulussa viime kesänä kolmena eri yönä. Aluksi kaksikko tiedosti vahvasti kameroiden läsnäolon, mutta pikkuhiljaa he tottuivat niihin.

– Ensimmäinen vuoro oli itselleni vaikea. Tuntui, että kamera oli hirveän lähellä. Kyllä siihen sitten tottui aika nopeasti, Pekka Tervo kertoo.

Antti Tikkasen mukaan sarjasta saa melko todenmukaisen kuvan poliisin työstä. Asunnoissa ei kuitenkaan saa kuvata, ja jos tiedossa on väkivallan uhkaa, kameroita ei oteta mukaan.

– Sarjasta saa läpileikkauksen siitä, miten laidasta laitaan poliisilla on erilaisia tehtäviä. Toki tehtävät on puristettu tosi lyhyeen itse ohjelmassa. Siinä ei kaikki nyanssit ja ihmisten tunteet tule esiin.

Ei lapsuuden haave

Antti Tikkanen kertoo, että poliisi ei ollut hänen lapsuuden haaveammattinsa, vaan hän pikemminkin ajautui poliisiksi. Tikkanen jäi suoraan armeijasta Rajavartiolaitokselle töihin, koska lama-aikaan työpaikkoja ei ollut hirveästi tarjolla. Sieltä hän jatkoi vuosituhannen vaihteessa poliisiopintoihin.

Myös Pekka Tervo kertoo, ettei poliisin työ ollut hänelle lapsuuden haave.

– Olin nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja aluksi, mutta poliisin työ kiinnosti, joten hain ja pääsin.

Pitkät työurat tehnyt kaksikko on pistänyt merkille, miten korona-aika on vaikuttanut poliisinkin töihin. Tehtävät ovat siirtyneet keskustoista lähiöihin ja yksityisasuntoihin.

– Nyt on ollut paljon metelikeikkoja. Keskustoissa ihmisten keskellä oli ennen kohtuu helppo olla läsnä. Nyt ei oikein pysty ennalta valvomaan, kun ihmiset ovat asunnoissaan, Tikkanen kertoo.

Myös itsetuhoisuus on kaksikon mukaan selvästi lisääntynyt. Siitä saatiin välähdys myös ensimmäisessä Poliisit-sarjan jaksossa, jossa oululais-kaksikko on mukana.

– Itsetuhoisuus oli selkeästi kohollaan jo ennen koronaa. Nyt tuntuu, että sitä on entistä enemmän, Tikkanen kertoo.

– Se on suuri osa meidän työnkuvaa nykyään. Niitä tehtäviä on päivittäin. Ihmisillä on kova paikka, kun he eivät pääse enää liikenteeseen ja sosiaaliset kontaktit vähenevät. Itsetuhoisuutta on kaiken ikäisillä, mutta näkisin, että erityisesti nuoret ihmiset ovat masentuneita ja päätyvät tällaisiin huonoihin ratkaisuihin, Tervo sanoo.