Oulun ja Lapin poliisilaitokset valvoivat yhdessä raskasta liikennettä Oulussa keskiviikkona 4. toukokuuta.

Ratsiassa paljastui, että etenkin maanajoon tarkoitetut ajoneuvot olivat huonossa kunnossa: niistä joka viidennessä oli liikenneturvallisuuden vaarantavia vikoja.

Poliisi kertoo tiedotteessa pitävänsä havaintoa huolestuttavana:

– Tässä on kyse liikenneturvallisuudesta, joka on vakavasti otettava asia. Ratsiassa saimme tarkastettua vain osan Oulussa kulkevista raskaista ajoneuvoista, joten liikenteelle vaaraksi olevaa kalustoa on todennäköisesti vielä ajossa, arvioi valvontaa koordinoinut ylikonstaapeli Petri Åkerman Oulun poliisilaitokselta tiedotteessa.

Seurauksina kuskeille ajokieltoa ja sakkoa

Poliisi sai viitteitä maanajokaluston huonokuntoisuudesta jo viime vuoden tehovalvonnassa, eikä tilanne näytä parantuneen vuoden aikana.

Poliisi määräsi huonokuntoisiksi toteamansa ajoneuvot ajokieltoon, ja ajoneuvon kunnosta vastuussa oleville se määräsi sakon. Lisäksi poliisi ilmoitti rikkeistä liikennelupaviranomaiselle.

Tämän vuoden valvonnassa todettiin myös muutamassa kuljetusyksikössä olleen ylikuormaa, ja lisäksi kuuden kuljettajan ajo- ja lepoaikasäännösten noudattamisessa oli huomautettavaa.

Kun tieto ratsiasta leviää, ei huonokuntoisia autoja jää enää kiikkiin

Jotta poliisi pääsisi tarkastamaan huonokuntoisetkin ajoneuvot, on ensisijaisen tärkeätä pitää ratsia salassa aivan sen alkamiseen asti.

Kun tieto raskaan liikenteen valvonnasta leviää kuljettajien keskuudessa, on huonokuntoisia ajoneuvoja enää vaikea saada poliisin haaviin.

– Kaikki ne ajoneuvot, jotka määräsimme ajokieltoon valvontapäivän aikana, joutuivat tarkastettavaksi aamulla, kun ratsia oli vasta alkanut. Kun ensimmäiset ajoneuvot ohjataan tarkastukseen, lähtee tieto valvonnasta välittömästi leviämään. Vaikka vaihdoimme ratsian paikkaa, ei iltapäivällä tarkastukseen saatu enää yhtäkään huonokuntoista ajoneuvoa, sanoo ylikonstaapeli Åkerman tiedotteessa.

Poliisin jututtamat kuljettajat pitivät valvontaa tärkeänä nimenomaan liikenneturvallisuuden kannalta. Tiedotteen mukaan osaa kuljettajista hiertää se, että tarkastukseen pääsyä saattaa joutua odottamaan varsin pitkään. He toivoisivat tasaisempaa tahtia ajoneuvojen poimimiseen.

Keskiviikon tehovalvonnassa olivat mukana myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.