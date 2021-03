Poliisi sai iskussa virka-apua muun muassa Rajavartiolaitokselta. Kuva: Jari Laurikko

Syyskuinen lauantai vuonna 2018 on valjennut normaalin viikonloppuaamun tapaan. Moni suomalainen on lähtenyt nauttimaan vuoden ehkä viimeisestä mökkiviikonlopustaan.

Päivän mittaan kuuluu kuitenkin kummia. Saaristossa Turun lähellä on käynnissä mittava operaatio, jossa raskaasti aseistautuneet poliisit ovat iskeneet useisiin kiinteistöihin ja tehneet kotietsintöjä. Kohteena on 2007 perustettu ulkomaalaistaustainen yhtiö Airiston Helmi, joka on hankkinut saaristosta useita arvokkaita maa-alueita.