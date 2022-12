Oulun poliisi kertoo, että Hiirosessa reilu viikko sitten paljastuneeseen henkirikokseen liittyen on vangittu yhteensä seitsemän henkilöä epäiltynä erilaisista rikoksista.

Osaa vangituista epäillään poliisin mukaan osallisuudesta itse henkirikokseen ja osaa epäillään muista rikoksista, jotka ovat tulleet ilmi henkirikostutkinnan aikana. Nyt vangittuna olevia henkilöitä epäillään useista eri rikoksista. Tutkittavia nimikkeitä ovat muun muassa tappo, törkeä pahoinpitely ja törkeä vapaudenriisto.

Käräjäoikeus on aiemmin vanginnut tapaukseen liittyen ainakin 40-vuotiaan naisen ja 39-vuotiaan miehen. Molemmat heistä on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Kaikki rikokset ovat ylikomisario Janne Koskelan mukaan kohdistuneet samaan asianomistajaan eli kuolleena löytyneeseen nuoreen naiseen. Aiemmin on kerrottu, että uhri oli noin 20-vuotias nainen.

Epäillyt ja uhri ovat tunteneet toisensa entuudestaan poliisin mukaan jollakin tasolla. Rikosten motiivia poliisi ei tiedotteessaan yksilöi, vaan kertoo sen olevan vielä selvittelyssä.

Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on selvinnyt tekokokonaisuuteen liittyvän kaksi eri tapahtumaa. Kyseiset tapahtumat ajoittuvat useamman päivän aikavälille.

Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta on edelleen akuutissa vaiheessa. Poliisi kertoo, että useita henkilöitä on kuulusteltu kokonaisuuteen liittyen ja tapahtumapaikoilla on tehty teknistä tutkintaa.